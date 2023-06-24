انطلاق أولى ليالي العرض المسرحي "كارچين" بقصر ثقافة بهتيم

شهد قصر ثقافة بهتيم، إنطلاق أولى ليالي العرض المسرحي "كارچين" والمستمرة حتى الاثنين القادم الموافق ٢٦ يونيو، ضمن عروض الموسم المسرحي للهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة.

تدور الأحداث داخل قصر غريب مهجور في الصحراء ويبدأ العرض باكتشاف حدوث جرائم قتل داخل هذا القصر ووجود أربع جثث مجهولة الهوية، ليبدأ رجال البحث في محاولة إكتشاف الحقائق ومنها ظهور بعض المعلومات عن وجود جن داخل القصر ويستمر البحث عن خيوط الحقيقة وعن صاحب القصر الذي لم يتوصلوا إلى جثته ومن خلال مذكرات صاحب القصر يكتشف رجال البحث مفاجآت عديدة حتي يصلوا إلى الحقيقة.

العرض من تأليف أحمد حسن البنا، ديكور وملابس غادة شلبي، إعداد موسيقي أسماء عوض، استعراضات عبدالرحمن طارق، مخرج منفذ سامح صبري، إخراج خالد العيسوي، بطولة فرقة قصر ثقافة بهتيم المسرحية.

"كارچين" من إنتاج الإدارة العامة للمسرح، التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية، ويقدم بإشراف فرع ثقافة القليوبية برئاسة ياسر فريد، ضمن العروض المسرحية بإقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي.

وذلك بحضور الأستاذ جمعة عبدالحفيظ مدير القصر.