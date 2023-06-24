حبس المتهمين باقتحام شقة بالمعصرة 4 أيام

أمرت النيابة العامة، حبس المتهمين باقتحام شقة أحد الأشخاص بسبب خلافات عائلية بينهم في دائرة قسم شرطة المعصرة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، مع مراعاة التجديد لهم في الميعاد المُحدد.

وتعود الواقعة عندما تم تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" يظهر خلاله أحد الأشخاص يستغيث من آخرين حال قيامهم باقتحام منزله وبعثرة محتوياته بمنطقة المعصرة.

وبالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد الشاكى (بائع متجول – مقيم بدائرة القسم) وتبين قيام (شقيق طليقة المذكور، ونجليه، مقيمين بدائرة القسم) بالتوجه لمحل سكن الشاكى والتعدى عليه بالسب والضرب بسبب خلافات عائلية بينهم.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم، وبمواجهتهم تبادلوا الإتهامات فيما بينهم.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.