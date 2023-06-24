مدبولي: الدين يمنع بناء مشروعات سكنية فوق المقابر

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن تطوير مقابر صلاح سالم سيتضمن إنشاء عدد من الطرق أو الحدائق والمتنزهات بشكل حضاري، نافيا بناء مبان ومشروعات سكنية، مؤكدا أنه ممنوع تماماً، لأنه دينياً لا يجوز بناء مبان سكانية فوق المقابر.

وأضاف مدبولي، خلال مؤتمر صحفي، اليوم السبت، أن التطوير تنفيذ لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي بإنشاء مقابر الخالدين وتطوير المنطقة، وإيجاد حلول وبدائل كثيرة، كما أن مشكلة المياه الجوفية بالمنطقة صعبة، نتيجة للبحيرات الموجودة وطبيعة المنطقة ما يصعب من التعامل مع المشكلة، مضيفاً أنه سيتم نقل المقابر التي لا تصلح للنشاط الذي أنشئت لأجله إلى مناطق إنسانية.