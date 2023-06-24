الإحصاء: 13.7% ارتفاعا في قيمة التبادل التجاري بين مصر والهند عام 2022

كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر والهند لتسجل 6 مليارات دولار خلال عام 2022 مقابل 5.3 مليار دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 13.7%.

وسجلت قيمة الصادرات المصرية إلى الهند 1.9 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 2 مليار دولار خلال عام 2021 بنسبة انخفاض قدرها 6.5%، بينما بلغت قيمة الواردات المصرية من الهند 4.1 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 3.2 مليار دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 26.4%.

أهم مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى الهند خلال عام 2022

. وقود معدني وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 1.1 مليار دولار.

. أسمدة بقيمة 242.1 مليون دولار.

. منتجات كيميائية غير عضوية بقيمة 240.8 مليون دولار.

. ملح وكبريت بقيمة 91.5 مليون دولار.

. قطن بقيمة 76.8 مليون دولار.

أهم مجموعات سلعية استوردتها مصر من الهند خلال عام 2022

. لحوم بقيمة 669.2 مليون دولار.

. حديد وصلب بقيمة 538.8 مليون دولار.

. وقود معدني وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 448.2 مليون دولار.

. منتجات كيميائية عضوية بقيمة 358.4 مليون دولار.

. مراجل وآلات وأجهزة وأدوات آلية بقيمة 274.4 مليون دولار.

وبلغت قيمة الاستثمارات الهندية في مصر 33.1 مليون دولار خلال النصف الأول من العام المالي 2022/ 2023 مقابل 24.2 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام المالي 2021 /2022 بنسبة ارتفاع قدرها 36.8%.

وسجلت قيمة تحويلات المصريين العاملين بالهند 6 مليون دولار خلال العام المالي 2021 /2022 مقابل 5.8 مليون دولار خلال العام المالي 2020 /2021 بنسبة ارتفاع قدرها 3.6 %، بينما بلغت قيمة تحويلات الهنود العاملين في مصر 16.3 مليون دولار خلال العام المالي 2021 /2022 مقابل 14.3 مليون دولار خلال العام المالي 2020 /2021 بنسبة ارتفاع قدرها 13.8%.