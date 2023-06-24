مدرب منتخب السويس: نسعى لتحقيق مفاجأة أمام الأهلي

كشف ميمي فريد، المدير الفني لمنتخب السويس، أن فريقه سيواجه الأهلي في أفضل أحواله خاصة بعد تتويج المارد الأحمر بلقب دوري أبطال أفريقيا، ولكن اللقاء سيكون صعبا للغاية.

ويلتقي الأهلي مع منتخب السويس غدا الأحد في دور الـ32 من بطولة كأس مصر على استاد القاهرة الدولي.

وقال ميمي فريد، في تصريحات إعلامية إن فريقه سيحاول بذل قصارى جهده من أجل تحقيق المفاجأة أمام الأهلي وإقصاء حامل اللقب وبطل أفريقيا من البطولة.

وأشار مدرب منتخب السويس إلى أن رحيل أحمد ساري المدير الفني عن الفريق لن يؤثر لأن الجهاز المعاون له مستمر في منصبه.

وشدد “فريد” على أن فريقه جاهز للمباراة ولا توجد أي غيابات، ولكن الحالة النفسية مختلفة عن مباراة فيوتشر في دور الـ32 ببطولة كأس مصر في الموسم الماضي التي حققنا فيها المفاجأة بإقصاء فيوتشر.

وأضاف مدرب منتخب السويس أن الموسم الماضي كنا ننافس على التأهل للدوري الممتاز، ولكن الآن الفريق فشل في التأهل لدوري المحترفين وبالتالي سيهبط لدرجة أدنى، وأنا حزين لأننا ابتعدنا عن الدوري طيلة هذه المواسم.

وشدد المدير الفني لفريق منتخب السويس، على أن الأهلي يعيش أفضل مستوياته حاليا مع مارسيل كولر، وسنلعب من أجل تقديم مباراة قوية أمام الأهلي خاصة أن الفريق الأحمر حصل على دفعة معنوية كبيرة بعد حصد دوري أبطال أفريقيا.