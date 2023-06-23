تعرف على أبرز موافقات المجلس التنفيذي 4 لمحافظة الأقصر.. صور

عقد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، جلسة المجلس التنفيذي رقم ٤ لعام ٢٠٢٣، وذلك بحضور كل من محمد عبد الفتاح آدم السكرتير العام المحافظة، والدكتورة هدى المغربي السكرتير المساعد، والعميد عمرو حسن رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، ورؤساء المراكز والمدن ووكلاء الوزارات ومديري المديريات والإدارات وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية، ومسؤولى الجهات المعنية.

وتناولت جلسة المجلس التنفيذي مناقشة عدة موضوعات، وكان على رأسها تنفيذ الكتاب الدوري رقم ١١١ لسنة ٢٠٢٣ الوارد من وزارة التنمية المحلية بخصوص موقف طلبات تقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة، وسعر نقلة عربة الكسح بمركز ومدينة أرمنت.

كما تم استعراض الكتاب الدوري لقرارات رئاسة مجلس الوزراء والكتاب الدوري الوارد من وزارة التنمية المحلية، والمتضمن متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن اجتماع مجلس المحافظين، وتوفير احتياجات المواطنين من السلع الأساسية والإستراتيجية وضبط الأسواق للتصدي لأي شائعات، وترشيد استهلاك الكهرباء والمياه وقانون المحال العامة، وتحصيل مستحقات الدولة عن الإسكان البديل للعشوائيات، حيث وجه محافظ الأقصر رؤساء المدن وقيادات الأجهزة التنفيذية بالمحافظة ببذل المزيد من الجهد لتقديم الخدمات للمواطنين.

كما ناقش المجلس التنفيذي، عدد من الموضوعات التي عرضها المسؤولين والمتعلقة بملفات الإسكان والصرف الصحي والتموين والشباب والرياضة، وتخصيص أراضي لإقامة مشروعات، كما تطرقت جلسة المجلس التنفيذي إلى مناقشة بعض الطلبات الخاصة بتطوير وتنمية المدن والقرى.

وتطرقت الجلسة إلى مناقشة عدد من الموضوعات الخاصة بتحسين حركة السير والمرور بمدينة الأقصر، وتوفير منافذ تصلح لإقامة معارض بيع السلع الغذائية والخضروات بأسعار مخفضة للمواطنين، وبحث تخصيص موقع دائم لعربات الطعام والمشروبات المتنقلة من خلال لجنة يتم تشكيلها لاختيار الموقع بشروط وضوابط محددة.

كما شهدت الجلسة عرض خطط بعض الوحدات داخل ديوان عام المحافظة ( وحدة تكافؤ الفرص ـ وحدة السكان ـ وحدة حماية الطفل)، حيث استعرض رئيس كل وحدة خطة الوحدة خلال الفترة القادمة، كما تم عرض عدد من الموضوعات الخاصة بالسكة الحديد والكهرباء وحمام السباحة الاوليمبي بمدينة الأقصر.

ووافق أعضاء المجلس التنفيذي علي عدد من الطلبات، من بينها تغيير بعض خطوط سير السيارات بوسط مدينة الأقصر بهدف إعادة تنظيم حركة المرور ومنع التكدس، كما تم الموافقة على المذكرة الواردة من الهيئة العامة للطرق والكباري باستغلال قطع الأراضي الكائنة أسفل كوبري أبو الجود أرقام ١, ٢ , ٣ والبالغ مساحتها ٦١١ متر مربع كساحة انتظار سيارات لصالح المحافظة بمقابل حق انتفاع سنوي، وكذلك تمت الموافقة على المقترح المقدم من الهيئة القومية للبريد بشأن وضع أكشاك بريدية بعدة مناطق تضمنت كشك بجوار مجمع المصالح الحكومية بالبياضية، وكشك بجوار موقف المحافظات، وكشك بجوار مستشفى طيبة وأخر بجوار موقف النمسا بمركز ومدينة إسنا وذلك لتيسير تقديم خدمات المكاتب البريدية للمواطنين.

وكان المجلس التنفيذي لمحافظة الأقصر، قد وافق على تخصيص مساحة ٥٠٠ متر مربع بمركز الزينية لإنشاء إدارة التضامن الاجتماعي بالزينية للتيسير على أهالي الزينية، وتخصيص ٦٠٠ متر مربع بنجع الخلاليف بالمدامود بحري لإقامة مجمع خدمات اجتماعية، وإطلاق اسم الشيخ احمد الحساني على معهد حاجر الضبعية بناءاً على المذكرة المقدمة من الإدارة المركزية لمنطقة الأقصر الأزهرية بعد موافقة المنطقة الأزهرية والوحدة المحلية القروية لقرية سوزان مبارك التابعة لمركز القرنة وأهالي حاجر الضبعية، وإطلاق اسم شهيد شرطة وليد جمال عبد القادر القاضي علي مدرسة أولاد الشيخ للتعليم الأساسي بقرية الرزيقات قبلي.

كما تم الموافقة على إضافة اسم الشهيد أحمد سعيد محمد فراج من شهداء حرب أكتوبر المجيدة (سلاح المشاة) إلى قائمة الشهداء بالنصب التذكاري بالمحافظة، والموافقة على الطلب المقدم من مدينة الزينية لتخصيص قطعة أرض لإنشاء مجمع خدمات شرطية، وتخصيص قطعة أرض بقرية العشي لإقامة مكتب بريد، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة المختصة، كما تمت الموافقة علي توفير قطعة أرض بمدينة أرمنت لإنشاء وحدة مرور، كما تم مناقشة عدد من الملفات الأخرى قيد الدراسة.

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