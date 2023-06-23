القس هاني فوزي يهنئ المكرمين بحفل توزيع جوائز لامبيث بإنجلترا

هنأ الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية كلير غايس عبد الملك والقس الكنن هيو توماس بمناسبة تكريمهم في حفل توزيع جوائز لامبيث لعام ٢٠٢٣ في المملكة المتحدة بحضور جاستن ويلبي رئيس أساقفة كانتربري وذلك تكريمًا لجهودهم المتميزة وتفانيهم في خدمة المجتمع المحيط.



وقال رئيس الأساقفة في تهنئته لكلير غايس: نشعر بفخر حقيقي لحصولها علي جائزة جائزة لانفرانك للتعليم والمنح الدراسية من وذلك انعكاس حقيقي لجهودها طوال حياتها في خدمة تعليم الأطفال الصم وضعاف السمع.

كما أعلن رئيس الأساقفة تهانيه للقس الكنن توماس هيو بمناسبة تكريمه قائلا: حصول القس هيو علي جائزة صليب القديس أوغسطينوس للخدمة بتفاني تجاه الكنيسة الأسقفية يشعرنا بفخر، إذ تباركنا بخدمته معنا في إبروشية شمال إفريقيا سنوات عديدة.



تقدم جائزة لامبيث كل عام لمجموعة من الخدام والقساوسة وصُناع السلام الذين أفنوا حياتهم من أجل خدمة المجتمع الأنجليكاني علي مستوي العالم والذين كرسوا حياتهم العملية لتعزيز الإيمان والخدمة.