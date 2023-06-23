بالفيديو.. كرارة يشارك جمهوره الأغنية الدعائية لفيلم "البعبع"

نشر الفنان أمير كرارة على صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديو "إنستجرام"، الأغنية الدعائية لفيلم "البعبع"، والذى سيتم طرحه بالسينمات موسم عيد الأضحى السينمائى .

https://www.instagram.com/reel/Ct1eUGmov6B/?igshid=MzRlODBiNWFlZA==



علق كرارة على الفيديو "بعبع وساعة القول لازم تقول عنه"، الأغنية بعنوان لفينا الدنيا، غناء رضا البحراوى ومسلم، وظهرت من خلال الأغنية مجموعة من مشاهد الأكشن والمغامرات الخاصة بالفيلم.

تدور أحداث الفيلم حول شخص تاب عن الإجرم ويجسده أمير كرارة يتعرف على صيدلانيه تجسدها ياسمين صبرى، وتتصاعد بينهما الأحداث فى تصاعد تشويقى.

الفيلم بطولة أمير كرارة، ياسمين صبرى، محمد عبدالرحمن توتا، عباس أبو الحسن، باسم السمرة، تأليف إيهاب بليبل والإخراج حسين المنباوى .

يذكر أن آخر أعمال الفنان أمير كرارة مسلسل "سوق الكانتو" فى الموسم الرمضانى السابق، بطولة أمير كرارة، مى عز الدين، فتحى عبد الوهاب، محمود البزاوى، تأليف هانى سرحان والإخراج حسين المنباوى .