عمرو دياب يشارك جمهوره البوستر الدعائى لأغنيته الجديدة

نشر الفنان عمرو دياب على صفحته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعى البوستر الدعائى لأغنيتة الجديده "خلص على قلبى" .

وإكتفى عمرو دياب بالتعليق على البوستر بكلمات "خلص على قلبى قريباً"، دون الإعلان عن فريق العمل الخاص بالأغنية أو حتى موعد طرحها.

الأغنية حصرية على موقع أنغامى، وظهر عمرو دياب فى صورة البوستر الدعائى بطريقة الأبيض والأسود، وتاتو بالكتف وبشعر قصير كعادته الفترة الأخيرة.

يذكر أن الفنان عمرو دياب يعيش حالة نشاط فنى بأحياء عدد من الحفلات بجولتة داخل الوطن العربى بين الكويت والسعودية ومصر .