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الجمعة 23 يونيو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

عمرو دياب يشارك جمهوره البوستر الدعائى لأغنيته الجديدة

عمرو دياب
عمرو دياب
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نشر الفنان عمرو دياب على صفحته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعى البوستر الدعائى لأغنيتة الجديده "خلص على قلبى" .

وإكتفى عمرو دياب بالتعليق على البوستر بكلمات "خلص على قلبى قريباً"، دون الإعلان عن فريق العمل الخاص بالأغنية أو حتى موعد طرحها.

الأغنية حصرية على موقع أنغامى، وظهر عمرو دياب فى صورة البوستر الدعائى بطريقة الأبيض والأسود، وتاتو بالكتف وبشعر قصير كعادته الفترة الأخيرة.

يذكر أن الفنان عمرو دياب يعيش حالة نشاط فنى بأحياء عدد من الحفلات بجولتة  داخل الوطن العربى بين الكويت والسعودية ومصر .

IMG_20230623_172935
IMG_20230623_172935
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