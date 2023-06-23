حملة أمنية بالمنيا لضبط حائزى المواد المخدرة والأسلحة النارية

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا حملة أمنية إستهدفت دائرة (مركزى شرطة أبو قرقاص – دير مواس) .

أسفرت جهود الحملة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

ضبط 8 قطع سلاح نارى .. عبارة عن (3 بنادق آلية – 2 بندقية خرطوش – طبنجة – 2 فرد محلى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (8 متهمين "لعدد 4 منهم معلومات جنائية").

ضبط (2) قضية إتجار فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهما (كميات من المواد المخدرة المتنوعة) بحوزة (3 متهمين "لإثنين منهم معلومات جنائية").

تنفيذ (306) حكم قضائى متنوع.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما إستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام .