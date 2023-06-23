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الجمعة 23 يونيو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

تداول 11 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة ١٣ سفينة وتم تداول ١١٠٠٠ طن بضائع عامة ومتنوعة ، ٧٧١ شاحنة و ٣٨٨ سيارة ، وشملت حركة الواردات ٤٠٠٠ طن بضائع، ٤٣٦ شاحنة و ٣٦٩ سيارة فيما شملت حركة الصادرات ٧٠٠٠ طن بضائع ، ٣٣٥ شاحنة و١٩ سيارة. 

وقد استقبل ميناء سفاجا اليوم أربع سفن وهى القاهرة، الحرية، أمل وبوسيدون اكسبريس وتغادر العبارة القاهرة  فيما غادر الميناء بالأمس أربع  سفن وهى Viet thuan، الحرية، أمل وبوسيدون اكسبريس.

كما يشهد ميناء نويبع تداول ٣٠٠٠ طن بضائع و ٣٢٥ شاحنة حيث يشهد الميناء رحلات مكوكية (وصول وسفر) لثلاث سفن وهى سينا، بريدج وايلة.
وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر ٤٠٠٠ راكب بموانئها.

رئيس هيئة موانئ البحر الاحمر ميناء سفاجا البحري ميناء الغردقة البحري