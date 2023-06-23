تداول 11 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة ١٣ سفينة وتم تداول ١١٠٠٠ طن بضائع عامة ومتنوعة ، ٧٧١ شاحنة و ٣٨٨ سيارة ، وشملت حركة الواردات ٤٠٠٠ طن بضائع، ٤٣٦ شاحنة و ٣٦٩ سيارة فيما شملت حركة الصادرات ٧٠٠٠ طن بضائع ، ٣٣٥ شاحنة و١٩ سيارة.

وقد استقبل ميناء سفاجا اليوم أربع سفن وهى القاهرة، الحرية، أمل وبوسيدون اكسبريس وتغادر العبارة القاهرة فيما غادر الميناء بالأمس أربع سفن وهى Viet thuan، الحرية، أمل وبوسيدون اكسبريس.

كما يشهد ميناء نويبع تداول ٣٠٠٠ طن بضائع و ٣٢٥ شاحنة حيث يشهد الميناء رحلات مكوكية (وصول وسفر) لثلاث سفن وهى سينا، بريدج وايلة.

وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر ٤٠٠٠ راكب بموانئها.