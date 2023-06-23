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الجمعة 23 يونيو 2023
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عبدالرحيم علي
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

ضبط تشكيل عصابى بتهمة سرقة 11 دراجة هوائية بمنطقة 15 مايو

المتهمين والمضبوطات
المتهمين والمضبوطات
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 ضبطت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة تحت أشراف اللواء اشرف الجندى مدير الأمن تشكيل عصابى مكون من عاطلين سرقوا 11 دراجة هوائية بدائرة قسم شرطة 15 مايو . 

تشكيل عصابى

وتعود الواقعة بتلقى اللواء محمد عبدالله مدير مباحث العاصمة أخطارا من قسم شرطة 15 مايو مفاده ضبط شخصين "لهما معلومات جنائية"، بدائرة قسم شرطة 15 مايو، لقيامهما بسرقة دراجة هوائية من أمام أحد العقارات الكائنة بدائرة القسم.

وبمواجهتهما إعترفا بتكوينهما تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الدراجات الهوائية بأسلوب "المغافلة".

وأضافا بإرتكابهما 10 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتصرفهما بكافة المسروقات بالبيع لدى عميلهما "سيئ النية" (مقيم بدائرة القسم) أمكن ضبطه، وبحوزته كافة الدراجات المستولى عليها وبإستدعاء المجنى عليهم إتهموهما بالسرقة. وتحرر المحضر اللازم بالواقعة ، واخطرت النيابة العامة للتحقيق.

 

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