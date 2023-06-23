فرع ثقافة الفيوم يختتم مبادرة أطفالنا

اختتم قسم ثقافة الطفل بفرع ثقافة الفيوم فعاليات مبادارة "أطفالنا" بدار عائشة حسنين لتحسين الصحة من خلال ورشة نفذتها عبير حسان تحدثت مع الأطفال عن العادات الصحية والسلوكية الصحيحة اليومية كغسل الوجه والوضوء وتنظيف الأسنان وترتيب الغرفة والصلاة وتناول الوجبات الغذائية الصحية وتنظيم وإدارة الوقت واستثمار اوقات الفراغ خلال الاجازة الصيفية وتعزيز سلوك التعاون والإيثار بين الأطفال وبعضهم البعض مع مسابقات ثقافية للأطفال نفذتها تهاني أحمد إلى جانب ورشة حكي عن سيدنا إبراهيم وابنه إسماعيل بمناسبة شعائر عيد الأضحى المبارك نفذتها جيهان عبد الله.

وجاءت الفعاليات ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، وإشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة الأستاذة لاميس الشرنوبي وفرع ثقافة الفيوم برئاسة سماح كامل.

هذا بجانب عدد من الورش الفنية بمناسبة عيد الأضحى المبارك منها ورشة بنادي المرأة بمكتبة الفيوم لعمل خروف العيد نفذتها سيدةمحمد، كما قدمت مكتبة اللاهون الفرعية ورشة تصميم كارت معايدة بمناسبة عيد الأضحى لهبة الله محمد، كما عقدت مكتبة اللاهون ايضا حوار مفتوح حول "أهمية الماء للحياة على الأرض " أدارته هبة الله محمد والتي تحدثت عن أهمية الماء بالنسبة للإنسان.

كما عقدت مكتبة حي جنوب محاضرة بعنوان" التراث الشعبي أطلس المأثورات الشعبية"حاضرها الباحث ياسر حمدي تحدث عن معنى كلمة تراث وشرح ماهية المأثورات الشعبية وتحدث بأمثلة على الألعاب القديمة والأكلات القديمة والأزياء التي تخص المنطقة التي نعيش بها سواء كانت ريفية أو بحرية او بدوية وتحدث عن أهمية تسجيل كل هذه الأشياء القديمة التى توصف مجتمعنا وهويتنا للحفاظ عليه، بينما نفذ نادي الطفل ببيت ثقافة اطسا ورشة حكي بعنوان" جنون السرعة" تأليف د. إسماعيل عبد الفتاح من سلسلة يُحكي أن نفذتها نجاة شعبان بإحدى حضانات المدينة.

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