موسكو: تكهنات واشنطن باستخدام روسيا للأسلحة النووية "سخيفة"

الجمعة 23/يونيو/2023 - 09:13 ص

وصف السفير الروسي لدى واشنطن أناتولي أنطونوف، تكهنات أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي باحتمال استخدام روسيا للأسلحة النووية التكتيكية في أوكرانيا، بـ"السخيفة".

وقال أنطونوف، حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية، اليوم الجمعة، إن "التكهنات حول احتمال استخدام روسيا للأسلحة النووية التكتيكية سخيفة"، مضيفا أن التصريحات الاستفزازية وقصيرة النظر لأعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي لا تؤدي إلا إلى تصعيد التوتر وزيادة خطر انزلاق الوضع إلى خط أكثر خطورة.

وأكد أن السفير الروسي أن بلاده كانت ولا تزال قوة نووية مسؤولة، وبصفتها عضوا دائما في مجلس الأمن الدولي، تتحمل مسؤولية خاصة عن السلام والأمن الدوليين.. مشيرا إلى أن بلاده تنشر أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروس لأسباب قانونية، دون انتهاك أي التزامات دولية.

جدير بالذكر أن، أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي أعدوا، أمس، مشروع قرار ينص على اعتبار استخدام روسيا المحتمل للسلاح النووي التكتيكي في أوكرانيا اعتداء على حلف الناتو.