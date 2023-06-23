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الجمعة 23 يونيو 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الجامعة العربية تدين اعتداءات المستوطنين على القرى الفلسطينية

الجامعة العربية
الجامعة العربية
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أدانت جامعة الدول العربية الجرائم والاعتداءات الإرهابية من قبل مستوطني الاحتلال على عدد من القرى الفلسطينية بالضفة الغربية؛مما أدى إلى إصابة العشرات.
وحمَّلت الجامعة العربية في بيان يوم أمس الخميس، الاحتلال المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم، محذّرةً من أن جرائم المستوطنين المستمرة ضد الشعب الفلسطيني ستفشل أي مساعٍ أو جهود دولية وإقليمية لمحاولة الخروج من الوضع المتأزم بإيجاد مسار سياسي يعيد إطلاق محادثات السلام وإحياء فرص حل الدولتين.
وطالبت الجامعة العربية المجتمع الدولي بتحمل المسؤولية السياسية والقانونية والأخلاقية لإلزام الحكومة الإسرائيلية بالوقف الفوري لهذه الجرائم الخطيرة والمتواصلة، بما يشمل توفير الحماية الدولية لأبناء الشعب الفلسطيني ومساءلة مرتكبيها أمام القضاء الدولي.

الجامعة العربية فلسطين اعتداءات المستوطنين