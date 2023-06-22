أطفال مركز رعاية ذوي الاحتياجات بـ"عين شمس" يزرون النادي الأهلي

قام أطفال ذوى الهمم بمركز رعاية ذوى الاحتياجات الخاصة بكلية الدراسات العليا للطفولة بزيارة فريق النادى الأهلي بالجزيرة وحضور التدريب الخاص بأبطال النادى الاهلي بعد فوزهم بكأس دورى أبطال أفريقيا.

يأتى ذلك تحت رعاية محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس وعبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وغادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وأيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وهويدا الجبالي عميد كلية الدراسات العليا للطفولة.

وذلك بدعوة من الكابتن سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي ، لعدد ١٥ طفل مع أولياء أمورهم، تحت اشراف أحمد الكحكى مدير مركز رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة

و زكريا الدسوقى رئيس قسم الإعلام وثقافة الأطفال بالكلية وحسام مهدى أمين الكلية .



وبمشاركة الباحثة إيمان جمال السباعى دكتوراه قسم الاعلام وثقافة الأطفال بالكلية ومروة بيومي رئيس فريق الأنشطة وإيهاب الكردى مكتب مدير المركز ومتطوع بفريق المرح وفاطمه محمود أخصائي علاج بالفن ومتطوع بفريق المرح ومجدى المهدى مدير المخازن بالمركز وتصوير وتطوع بفريق المرح.