«عيد اللحمة»| المصريون في انتظار «الفرج» وهبوط الأسعار.. نقيب الفلاحين يؤكد تراجع أسعار المواشي والأعلاف الفترة الماضية.. و«شعبة القصابين»: الأسواق شهدت ركودًا شديدًا

- «التموين» تطرح لحومًا بأسعار مخفضة.. الكيلو بـ160 جنيها

- «جزارة» تتوقع انخفاض الأسعار نتيجة تراجع الأعلاف

- اللحوم في منافذ «الزراعة».. 220 جنيها للكيلو البلدى



يحتفل المصريون كل عام بعيد الأضحى المبارك، ذي الطقوس المميزة، وبمرور الزمان تظل بعض هذه الطقوس ثابتة، تبدأ من يوم عرفة التاسع من شهر ذي الحجة، والذى يعتبر من أفضل الأيام، حيث يقف الحجاج فى هذا اليوم على جبل عرفة، الذى يعد أهم أركان الحج، ويقع على الطريق الرابط بين مكة والطائف، يبدأ الحجاج وقت الوقوف بـ«عرفة» فى الوقت الذى تزول فيه شمس التاسع من ذى الحجة، إلى فجر يوم النحر، وهو أول أيام العيد.

يوافق يوم 10 من شهر ذى الحجة من كل عام عيد الأضحى المبارك أو «العيد الكبير» أو «يوم النحر» نسبة إلى نحر أو ذبح الأضاحى بعد صلاة العيد مباشرة، وهناك من يطلق عليه «عيد الحجاج» لقيام بعض المسلمين من المقتدرين بالذهاب لأداء مناسك الحج فى هذه الأيام، والذى يعود بالفرح والبهجة والسرور بين المسلمين أجمع فى كل بقاع العالم، فضلا عن العطاء والعطف على الفقراء والمحتاجين فى أيام العيد.





كانت أسعار اللحوم البلدى قد استقرت خلال اليومين الماضيين، حيث سجل كيلو لحم الكندوز ٣٠٠-٣٣٠ جنيها، بينما بلغ سعر كيلو الضأن بين ٣٣٠ و٣٥٠ جنيها، فيما حقق كيلو اللحم الجملى ٢٠٠ و٢٥٠ جنيها.

فيما سجلت أسعار اللحم المفروم العادى ٣٠٠ و٣٣٠ جنيها للكيلو، بينما سجل البتلو سعر بين ٢٥٠ و٣٠٠ جنيه فى الكيلو، بينما بلغ سعر الكبدة بين ٣٠٠ و٣٥٠ جنيها الكيلو.

أما عن أسعار اللحوم المجمدة، فسجل سعر كيلو اللحم البرازيلى ما بين ١٣٠ و١٩٠ جنيها، سجل سعر كيلو الكبدة المستوردة بين ١١٠ جنيهات إلى ١٣٠ جنيها.

وفى إطار استعدادات وزارة التموين لعيد الأضحى المبارك، أكد الدكتور على المصيلحى، أنه تم ضخ كميات كبيرة من اللحوم الطازجة والمبردة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية، موضحا أنه منذ اندلاع الأزمة السودانية، كانت هناك توجيهات من القيادة السياسية، من أجل توفير بدائل للحوم السودانية.

وأضاف المصيلحى، أن فتح الاعتماد المالى بقيمة ١٠ ملايين دولار ساهم فى زيادة كميات رؤوس الماشية المتعاقد عليها من جيبوتى إلى ١٢ ألف رأس، لافتا إلى أنه يتم استقبال شحنات جديدة وضخها بالمنافذ فور وصولها، مؤكدا أن الدولة تعمل على تأمين المخزونات الاستراتيجية من اللحوم عبر استيراد رؤوس الماشية من عدة مناشئ وزيادة معدلات الضخ فى الأسواق، فضلا عن إقامة ٣٦ شادرا تابع للشركة القابضة للصناعات الغذائية على مستوى الجمهورية وذلك لبيع الخراف الحية، وفقا للضوابط والاشتراطات.

وبدوره قال المتحدث الرسمى لوزارة التموين أحمد كمال، إن وزارة التموين تطرح ١٥٠ رأس ماشية يوميا، موضحا أن أسعار اللحوم فى المجمعات الاستهلاكية ١٩٥ جنيها للكيلو الطازج، و١٦٠ جنيها للكيلو المجمد، و٨٥ جنيها لكيلو الدواجن، كما تم التعاقد على ١٠ آلاف رأس أغنام من تنزانيا وأوغندا.



ركود بمحلات الجزارة قبل العيد

وفى هذا الصدد، تؤكد «آلاء السنى»، جزارة بمحافظة الشرقية، أن إقبال المواطنين على شراء اللحوم تزامنا مع عيد الأضحى المبارك انخفض بشكل كبير، فهناك ركود شديد فى الأسواق، وأصبح بما يتناسب مع دخل المواطنين وقدرتهم على الشراء، متوقعة انخفاض أسعار اللحوم بعد انخفاض أسعار الأعلاف، فكان سعر الذرة على سبيل المثال ٩٥٠ جنيها وانخفض لـ ٦٧٥ جنيها، ولكن الأزمة تكمن فى تجار المواشى، حيث إنهم يرفضون خفض الأسعار لأنهم اشتروا الأعلاف بأسعار مرتفعة، إلا أنهم مجبرين على خفض السعر.

وتوضح «آلاء»، فى تصريح خاص لـ«البوابة»، أن أسعار اللحوم بين ٣٠٠ إلى ٣٢٠ جنيها، مضيفة أنه من المتوقع انخفاضها إلى ما بين ٢٨٠ لـ ٣٠٠ جنيها، فإن القائم البقرى يصل سعره لـ ١٤٠ جنيها، والجاموسى ١٢٥ جنيها.

أسعار اللحوم بمنافذ الزراعة

سجلت أسعار اللحوم البلدى الطازجة فى منافذ وزارة الزراعة سعر ٢٢٠ جنيها، فى حين أن سعرها خارج المنافذ يبدأ من ٣٥٠ جنيها، بفرق سعر يصل إلى ١٣٠ جنيها.

وسجل سعر اللحم الضأن ٢٣٥ جنيها على حسب نوع اللحم، وسجلت الكبدة ٢٢٠ جنيها، أما اللحم المفروم فوصل سعره إلى ٢٠٠ جنيها، أما أسعار السجق فتسجل ١٤٠ جنيها، والشاورما تسجل سعر ١٢٠ جنيها.



توفير الأعلاف



قال الدكتور محمد القرش، معاون وزير الزراعة والمتحدث باسم الوزارة، إنه تم الإفراج عن ٥ ملايين طن من الأعلاف منذ شهر أكتوبر ٢٠٢٢ حتى اليوم، مشيرا إلى أن هذه كمية كبيرة وساهمت فى حدوث انخفاض فى سعر الأعلاف بشكل كبير، وهناك لجان شكلتها وزارة الزراعة لمتابعة توفير الأعلاف لمربي الدواجن.



زيادة المعروض لعيد الأضحى

وعن الاستعداد لعيد الأضحى، أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أن الدولة فى إطار تنفيذ تكليفات القيادة السياسية تحرص على تعزيز مخزونها الاستراتيجي من اللحوم بإجراء تعاقدات لإمدادات اللحوم من بدائل متعددة بضم دول جديدة إلى جانب اهتمام الدولة بإطلاق العديد من المشروعات القومية للنهوض بالثروة الحيوانية.



استيراد ١٧٠ ألف رأس ماشية



وأضاف القصير، أنه فى ضوء توجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بشأن توفير اللحوم الحمراء وزيادة المعروض فى الأسواق بأسعار مناسبة لتلبية احتياجات عيد الأضحى المبارك تمت الموافقة على استيراد ١٧٠ ألف رأس منها ٤٥ ألف رأس عجول ذبيح فورى، ٢٠ ألف رأس غنم، ١٠٥ آلاف رأس عجول تسمين وذلك من مناشئ متعددة، وهذه الأعداد وبالإضافة للسابق استيرادها وتسمينها داخل البلاد والتى تقدر بحوالى ١٨٠ ألف رأس بالإضافة إلى إنتاجنا المحلى سوف تسهم فى ضبط الأسعار وتلبية احتياجات المواطنين خلال عيد الأضحى المبارك.

أكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، اهتمام الحكومة البالغ بزيادة الإفراجات لتوفير الأعلاف مما كان له الأثر الإيجابى فى خفض أسعار الأعلاف اللازمة للثروة الحيوانية والداجنة، حيث تسعى الحكومة لتوفير احتياجات المواطنين من اللحوم، سواء من خلال تشجيع المنتج المحلى ودعم المشروع القومى للبتلو وكذلك تنويع مناشئ الاستيراد وزيادة الإفراجات لإتاحة المرونة والمتطلبات خلال الفترة المقبلة ومتطلباتها خاصة عيد الأضحى.



أسعار اللحوم فى المجمعات الاستهلاكية



تطرح منافذ المجمعات الاستهلاكية، اللحوم الحمراء السودانية الطازجة بسعر ١٩٥ جنيها للكيلو، واللحوم المجمدة بسعر ١٦٠ جنيها للكيلو، والدواجن بسعر ٨٥ جنيها، بشكل يومى وبكميات استعدادا لعيد الأضحى المبارك.

أبرمت وزارة التموين والتجارة الداخلية، اتفاقا مع شركة اتجاهات السودانية لاستيراد العجول الحية، ويتم ذبحها فى أبو سمبل، بعد الكشف البيطرى الدقيق عليها، ثم يتم توزيعها على المنافذ لبيعها للجمهور بواقع ٢ كيلو بحد أقصى للمواطن، كما اتجهت الوزارة إلى استيراد اللحوم الحية من مناشئ جديدة بخلاف السودان تحسبا لأى تطورات فى الحرب السودانية، وذلك لتأمين احتياجات المواطنيين من اللحوم، خاصة مع اقتراب عيد الأضحى المبارك.



شوادر بيع الأضاحي



كما تستعد وزارة التموين والتجارة الداخلية، لإقامة شوادر لبيع الأضاحي خلال الأسبوع المقبل، بالتزامن مع طرح اللحوم الضأن المبردة أيضا بأسعار تنافسية تقل عن السوق الحرة حوالى ٢٠٪ لتلبية احتياجات المواطنين خلال موسم عيد الأضحى، وتطلق منافذ متنقلة بالميادين العامة والمناطق النائية، والتى تفتقر لوجود مجمعات استهلاكية لتوفير اللحوم الحمراء لسكان هذه المناطق بالتخفيضات المطروحة.



انخفاض أسعار الحبوب فى البورصات العالمية



أكد الدكتور إبراهيم عشماوى، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية أثرت على إنتاج والإمداد لسلاسل السلع الغذائية، مشيرا إلى أنه حصلت انخفاضات تصل إلى ٢.٥٪ من متوسط أسعار الحبوب فى البورصات العالمية، ولكن لم تعد الأسعار إلى ما قبل عام ٢٠١٩.

وأوضح «عشماوي»، أن أهم شيء هو توفر السلع الأساسية فى الأسواق، وقد يتغاضى البعض عن الأسعار مقابل الوفرة، قائلا: «السعر مهم جدا للمواطن ولكن الأهم هو وفرة السلعة فى الأسواق والاحتفاظ باحتياطات آمنة من السلع، وجميع السلع الاستراتيجية متوفرة بالأسواق المصرية وانخفضت أسعار الدواجن بسبب وفرة الأعلاف فى الأسواق»، مؤكدا أن مصر لديها مخزون كاف من السلع الاستراتيجية يكفى لـ ٦ أشهر، كما أن لدينا مخزون كاف من اللحوم بمنافذ وزارة التموين بأسعار مناسبة قبل عيد الأضحى.



تراجع الأسعار



وبدوره، يقول حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، إنه هناك تراجعا كبيرا فى أسعار الأعلاف واللحوم وكل المنتجات الغذائية، نتيجة لأسباب عديدة، فهناك جهود كبيرة من الحكومة بتوجيهات الرئيس السيسى، لتخفيف الأعباء على المواطنين والحد من ارتفاع الأسعار فى ظل الظروف التى تواجههم خلال الفترة الأخيرة، كما تم الإفراج عن كميات كبيرة من مستلزمات الأعلاف، وتم استيراد عجول للذبح بكميات كبيرة من العديد من الدول الأفريقية وتم استيراد لحوم مجمدة وحية من البرازيل والهند، بالإضافة إلى تشديد الرقابة على الأسواق للحد من التجاوز فى غلاء الأسعار. ويتابع «أبو صدام»، فى تصريح خاص لـ«البوابة»، أنه تم فتح منافذ لبيع اللحوم بأسعار مخفضة جدا وصلت لـ ١٩٥ جنيها لكيلو اللحمة فى منافذ وزارتى الزراعة والتموين، بالإضافة إلى تحسن فى اقتصاد البلاد فى الآوانة الأخيرة لضبط الميزان التجاري، فهناك عامل مهم وهو انخفاض القوة الشرائية للمواطنين والاتجاه إلى ترشيد الإنفاق قبل موسم عيد الأضحى، حيث كانت الناس تتكالب على شراء الأضاحى، ولكن حاليا هناك هدوء فى عمليات الشراء.

ويؤكد، أن هناك تراجعا فى الأسعار فى الوقت الراهن، حيث يصل كيلو العجل البقرى من ١٢٥ إلى ١٣٠ جنيها، بعد أن كان قبل أسابيع ماضية وصل لـ ١٥٠ جنيها، وانخفضت أسعار باقى أنواع المواشى أيضا، واللحوم الحمراء المذبوحة ما زالت عند السعر الذى رفعه الجزارين إلا أن البيع أصبح أقل، مما يجعلهم مجبرين على خفض الأسعار خلال الفترة القادمة، خاصة فى ظل زيادة المعروض من اللحوم وقلة عمليات البيع والشراء من قبل المواطنين.



انخفاض عملية الشراء



كما يوضح محمد شرف، نائب رئيس شعبة القصابين بغرفة القاهرة التجارية، أن أسعار المواشى القائم تراجعت فى الأسواق خلال الأيام القليلة الماضية لتسجل بين ١٤٠ و١٥٠ جنيها للكيلو مقابل ١٥٠ و١٦٥ جنيها الأسبوع الماضى بعدما شهدت زيادات متتالية، وذلك بسبب انخفاض عملية الشراء قبل موسم عيد الأضحى، وهناك حالة من الركود الشديد فى الأسواق، فهناك قلة فى الطلب عكس الموسم الماضى للعيد نتيجة الظروف الاقتصادية الصعبة حاليا.

نصائح قبل شراء اللحوم أو الأضحية

يوضح الدكتور فهيم شلتوت، أستاذ الرقابة الصحية على اللحوم، عضو مجلس قسم مراقبة الأغذية كلية الطب البيطرى جامعة بنها، أن ما يهم المواطن عند شراء اللحوم أن تكون من مصدر موثوق ومعروف ومشهود له بالسمعة الطيبة، ولابد أن تكون اللحوم مختومة وأن يكون الختم واضحا ومكتوبا عليه اسم المجزر ونوع اللحمة ويوم الذبيح للحيوان، ويكون به علامة سرية تكون معلومة للأطباء البيطريين داخل المجزر والجهات الرقابية التفتيشية، مما يعطى انطباعا أن الحيوان تم فحصه بيطريا، وأن اللحمة صالحة للاستهلاك الآدمى، ولابد أن تكون اللحمة أيضا ذات اللون الأحمر الوردى وذات رائحة طيبة وطازجة، ويعرفها المواطنون ذوو الخبرة فى مجال شراء اللحوم منذ سنوات.

ويواصل «شلتوت»، فى تصريح خاص لـ«البوابة»، أن اللحوم لابد أن تكون ذات قوام متماسك، ففى حالة الحصول على شريحة منها ووضعها فى كوب ماء يكون لون المياه أحمر قرمذى خفيف، وفى حالة تحول المياه إلى لون أحمر مدمم تكون غير صالحة للاستهلاك الآدمى، مشيرا إلى أن اللحمة المجمدة تكون صلبة مثل الحجر، وفى حالة كونها غير مجمدة لا ينبغى على المواطن شرائها، إذا كان لونها أحمر مدمم مما يعنى أن اللحمة «فكت وجمدت» مرة أخرى، واللحمة المجمدة يكتب عليها تاريخ الإنتاج والصلاحية، ويفضل أن تكون فى المدة الأولى من تاريخ الإنتاج، وتكون محفوظة فى درجة تبريد من ١: ٤ درجة مئوية، لأن مدة حفظها مرتبطة بظروف التخزين، وأن تكون مكان معروف وموثق.



الأضحية السليمة وطريقة تخزينها بعد الذبح



وأضاف، أنه فيما يخص الأضاحى «المواشى»، فلابد أن تكون الأضحية من مكان معروف أو موثوق، ويرى المواطن الأكل المقدم للحيوان، وهل أكل طبيعى أم أنه عبارة عن مواد مرفوضة، وأن تكون حالته الصحية سليمة، وهناك علامات الصحة العامة للحيوان، وهى أن يكون جلده لامعا ولا يسقط شعره وعينه لامعه سليمة وخالية من مرض الصفرا وفمه رطب، وعند فتحة الشرج لا يعانى من الإسهال، وأن تكون به كمية لحم، وهذه علامات الصحة العامة التى يعرفها المواطن عند شراء الحيوان، كما أن ذبح الحيوان يتطلب ذكر الله «بسم الله.. الله أكبر» ثم يتم ترك الحيوان ينزف لمدة ما بين ٥: ١٠ دقائق، ثم يتم سلخ الحيوان وإزالة الأحشاء منه.

وأكد، أنه لابد أن يتجنب شراءه من أماكن مجهولة؛ كى لا يقع ضحية فى فخ النصب والحصول على أضحية مريضة، ولابد من الذبح داخل المجزر أيضًا، لأنه يسمح بخروج الذبائح السليمة، ويمنع الطبيب البيطرى خروج الأضاحى المصابة، وعند حفظ اللحمة بعد الذبح تكون اللحمة ساخنة، وبالتالى لابد من وضعها فى الثلاجة ثم وضعها فى الفريزر للتجميد لضمان عدم فساد اللحمة، لأن درجة حرارة الحيوان قبل الذبح ٣٧ درجة مئوية، ولابد من وصول درجة حرارة اللحوم لـ١ درجة مئوية، موضحا أنه بعد الشراء فإن تخزين اللحوم فى «الفريزر» يحتاج إلى التنظيم لعدم إفساد اللحوم بعد مرور فترة زمنية، وذلك من خلال وضع ورقة بتاريخ التخزين على كل كيس لحم تم وضعه بالفريزر، وألا يتم وضعها أشبه بترتيب الملابس داخل الدولاب، بل يتم وضعها بما يسمح بوصول تيارات الهواء للحوم لتبريدها وخفض درجة حرارتها.

وتابع، أنه فى حالة عدم وصول تيارات الهواء داخل الفريزر للحوم سيؤدى إلى فسادها سريعا، واتباع قاعدة «ما يتم وضعه أولا تتم إزالته أولا»، كى لا تفسد نتيجة التخزين الخاطئ ويمر عليها وقت صلاحيتها للاستخدام وتتحول إلى لحوم فاسدة منتهية الصلاحية، فضلا عن ضرورة تجنب فتح وغلق الفريزر كثيرا، لأنها تؤدى إلى تذبذب فى الحرارة مما يقلل من فترة صلاحية اللحوم.



الأختام الرسمية على اللحوم



كما نصح الدكتور شعبان درويش، مدير عام الطب البيطرى السابق بالجيزة، بضرورة أن تكون اللحوم فى الجزارة من مصدر موثوق منه، وتحمل الأختام الرسمية حيث إنها دليل على كونها مذبوحة داخل المجازر الحكومية، قد يكون الختم دائرى صغير أو ختم مربع كبير الحجم، مشيرا إلى أنه هناك لحوم بقرى يكون لونها أحمر، ولحوم جاموسى لونها بنى، فإن اللحوم فى المنافذ الحكومية مكسب كبير جدا للمواطنين، مشددا على ضرورة شراء اللحوم من مصادر معروفة لدى المستهلكين سواء الرسمية أو الخاصة.

ويواصل «درويش»، فى تصريح خاص لـ«البوابة»، أن اللحوم فى الأرياف تحديدا يتم ذبحها خارج المجازر، وبالتالى لم يتم الكشف عليها والتأكد من خلوها من الأمراض مثل السل على وجه الخصوص، باعتباره من الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان، مؤكدا أن اللحوم الفاسدة تكون ذات رائحة كريهة ولون متغير، والتى يمكن استخدامها فى اللحوم المفرومة أو البرجر، والتى تظل فترة خارج الثلاجات مما يعمل على فسادها.

وأضاف، أن الحكومة توفر اللحوم الجيدة داخل المجمعات الاستهلاكية والسوبر ماركت، وكذلك هناك لحوم يتم بيعها فى منافذ القوات المسلحة وهى لحوم بلدية أسعارها أرخص بكثير مقارنة باللحوم المبيعة فى الخارج، فهى لحوم جيدة جدا ونسبة الدهون بها قليلة للغاية.



٥٠٪ من اللحوم مستوردة



وفقا لتقارير وزارة التموين والتجارة الداخلية، فإن مصر تستورد بين ٤٠ و٥٠٪ من اللحوم، وهو ما يقارب مليونا ومائتى طن من اللحوم سنويا، والنسبة المتبقية من اللحوم البلدية.

٩٣.٩ ٪ استهلاك المصريين من اللحوم

أوضحت دراسة للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن استهلاك المصريين من اللحوم قل بنسبة ٩٣.٩٪، وذلك نتيجة للحرب الروسية الأوكرانية، كما انخفض استهلاكهم من الطيور بنسبة من الأسر ٩٣.١٪، حيث تعد أوكرانيا وروسيا مصدرين رئيسيين للمنتجات الغذائية بالنسبة للعديد من دول الشرق الأوسط وأفريقيا.

وقد نتج عن الأزمة الأوكرانية الروسية انخفاض إمداد كلا الدولتين للحبوب مما ترتب عليه ارتفاع الأسعار العالمية لتلى للمنتجات، وبالتالى ارتفاع أسعار المواد الغذائية خاصة القمح والأرز والزيت.