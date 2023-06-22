تفاصيل اجتماع اتصالات النواب مع وفد برلماني أردني

زار وفد من مجلس النواب الأردني برئاسة النائب غازي الذنيبات، رئيس اللجنة القانونيه بمجلس النواب الأردني، مقر البرلمان المصري، اليوم، للاطلاع علي اخر مستجدات التطور التشريعي، واستعراض تجارب مصر في إنجاز عدد من مشروعات وعلي رأسها قانون الجريمه الاليكترونيه وحماية البيانات الشخصيه من خلال الاجتماع مع نواب لجنة الاتصالات بالبرلمان.

واستقبل النائب احمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الوفد الأردني معربًا عن تقديرة وشكره للأشقاء الأردنين ، وموضحا بأن التكامل العربي ضرورة وان مصر دائما وابدا قبلة العرب ، تسع الجميع، وان البرلمان المصري حقق نجاحات كبيرة في ناحيه استكمال البنيان التشريعي، معتمدا مبدأ الحفاظ علي الثوابت الوطنية، معليا من قيم الشفافية لتاكيد الحياديه والحفاظ علي الحرية الشخصيه، وقيم المجتمع.



من جانبه أكد النائب غازي الذنيبات رئيس اللجنه القانونيه بمجلس النواب الأردني بأن ابناء الوطن العربي جميعا ابناء مصر ودائما وابدا نستسقي منها العلم الثقافه، موضحا بأن الدولة المصرية رائدة في كل شي، وأنه من أحد العرب الدارسين بمصر عام 1989.

ووجه غازي الذنيبات الشكر الي البرلمان المصري علي حسن الاستقبال وكرم الضيافة، مطالبًا الاطلاع علي التجارب المصريه في إصدار عدد من القوانين والتشريعات وعلي رأسها قانون الجريمه الاليكترونيه وقانون حماية البيانات الشخصيه.

وأوضح، أن قانون الجريمه الاليكترونيه ومحاربة الشائعات هو جرح كبير في كل المجتمعات العربيه وخاصة البدويه، وان محاربة هذة الجريمه تستلزم إرادة كبيرة لحماية أوطاننا.

ووجه غازي الذنيبات الدعوة إلي نواب البرلمان المصري لزيارة الاردن والاحتكاك مع اشقائهم في المملكه الاردنيه الهاشميه ناقلا تحيات النائب احمد الصفدي رئيس البرلمان الأردني.

من جانبه قال النائب الأردني الدكتور خير أبوصعيليك: اتقدم بالتهنئة للرئيس السيسي لنجاح قمة التغيرات المناخية الذي عقد بشرم الشيخ، مؤكدا أن العالم بدأ في الأخذ بالاعتبار بالتوصيات التي انتهت إليها قمة شرم الشيخ بشأن التغيرات المناخية.

وطالب أبوصعيليك بالاستفادة من التجربه المصريه في إنجاز عدد من مشروعات القوانين خاصة المتعلقه بالتكنولوجيا.

وعبر أعضاء مجلس النواب المصري عن جزيل الشكر لوفد البرلمان الأردني مؤكدين بأن الروابط التاريخية، بين الأشقاء في مصر والأردن وكل الدول العربية تراعاها وحدة الدم والمصير، وتؤكد عليها وحدتنا العربيه.