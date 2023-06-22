جمارك مطار الغردقة تضبط محاولة راكبة ألمانية تهريب أقراص مخدرة

تمكن رجال جمارك الغردقة الدولي برئاسة عبد العال نعمان مدير عام جمارك الغردقة، والدكتور هشام شرارة مدير الإدارة، من ضبط محاولة تهريب عدد من الأقراص المخدرة بالمخالفة للقانون.

تم اكتشاف الواقعة أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة الطيران القادمة من دوسلدروف، عندما اشتبه أشرف خلف مأمور اللجنة الجمركية، فى راكبة ألمانية الجنسية أثناء خروجها من بوابة اللجنة الجمركية.

وبتمرير حقائب الراكبة على جهاز الفحص بمعرفة محمد حداد، تلاحظ وجود كثافات متماثلة، وبالعرض على محمود رفعت المشرف على صالة الوصول الدولي، قرر تكليف أحمد مسعود، بتفتيش حقائب الراكبة، فتبين وجود 12 شريطا بإجمالي 120 قرصا من عقارى Tilidin و Oxycodon، المدرجين بجدول المخدرات بين طيات الملابس .

قرر عبدالعال نعمان مدير عام جمارك الغردقة، إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط رقم ٢٣ لسنه ٢٠٢٣، وتحريز المضبوطات بعد العرض على عمر خليفة، رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية.