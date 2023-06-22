للعام الثاني على التوالى.. جامعة المنوفية فى التصنيف الهولندى "ليدن"

أعلن الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية أن الجامعة ظهرت للعام الثانى على التوالى فى التصنيف الهولندي "ليدن" CWTS Leiden University لعام ٢٠٢٣ ضمن ١٤١١ جامعة حول العالم، ومن ضمن ١٣ جامعة مصرية فقط ظهرت في التصنيف حيث احتلت جامعة المنوفية المركز التاسع علي مستوى مصر.

جدير بالذكر أن تصنيف ليدن CWTS Leiden يعتمد في تقييمه على الأبحاث المنشورة في صورة مقال علمي أو مرجعي مبوب في قاعدة بيانات Web of Science والتي تصدرها دار النشر Clarivate Analytics الأمريكية والمنشورة في أعلى 1%، و %، و10%، و50% من قائمة المجلات العالمية، حيث ساهم النشر العلمي الدولي للباحثين بجامعة المنوفية في مختلف المجالات العلمية فى تقدم الجامعة فى التصنيفات الدولية.

وأعرب رئيس الجامعة عن سعادته بهذا التطور الذي تشهده الجامعة فى التصنيفات العالمية، مؤكدا أنه تم وضع خطة سيتم تنفيذها بمكتب التصنيف الدولى الجارى تجهيزه لرفع تصنيف الجامعة ووضعها فى مكانتها اللائقة على خريطة التعليم العالى داخل مصر وخارجها.