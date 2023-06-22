آداب المنصورة تناقش رسالة ماجستير ”الخطاب الإعلامى الأمريكى والروسى الموجه باللغة العربية"

حصلت الباحثة أمنية مصطفي محمد دسوقي المعيدة بكلية الآداب جامعة بنها، اليوم الخميس، على درجة الماجستير مع مرتبة الشرف الأولى عن رسالتها التي جاءت بعنوان ”الخطاب الإعلامى الأمريكى والروسى الموجه باللغة العربية من منظور الحرب الباردة _ دراسة تحليلية ” وذلك بعد مناقشة علنية بقاعة المؤتمرات بكلية الآداب جامعة المنصورة.

امنية مصطفي محمد دسوقي



وتكونت لجنة المناقشة والحكم من الدكتور عادل فهمى البيومى أستاذ الإذاعة والتليفزيون بكلية الإعلام بجامعة القاهرة” مشرفا وعضوا “، الدكتور وائل إسماعيل عبدالباري أستاذ الإعلام بكلية البنات بجامعة عين شمس ” مناقشا وعضوا ”، الدكتور سامى السعيد النجار أستاذ الصحافة ورئيس قسم الإعلام بكلية الآداب جامعة المنصورة” مناقشا وعضوا



وقال الدكتور وائل اسماعيل، ان هذه الرسالة كانت تستحق ان تكون رسالة دكتوراه وليس رسالة ماجستير.

امنية مصطفي محمد دسوقي



واضاف أن الباحثة تمكنت من خلال رسالتها، دراسة الخطاب الإعلامي بكل دقة والأداء الإعلامي الموجه باللغة العربية ورصد وتحليل المواجهات المباشرة وغير المباشرة على جميع الأصعدة بين تلك القوتين الروسية والأمريكية، والتعرف على التغيرات التي طرأت على السياسة الدولية جراء هذا الصراع، وإنعكاسها على بعض الحروب والأزمات في منطقة الشرق الأوسط.

وتابع: أن الدراسة توصلت إلى عدة نتائج كان من أبرزها أن "القوى الناعمة والحرب النفسية والكلامية" كانت الأداة الأكثر استخداما في الحرب الباردة الثانية بين الدولتين، يليها في الاستخدام أداة "التنافس العسكري الاستراتيجي".