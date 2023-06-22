السبكي يفتتح مستشفى الطور المصغر "EHA FIELD HOSPITAL" بجنوب سيناء.. صور

افتتح الدكتور أحمد السبكي رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، مستشفى الطور المُصغر “EHA FIELD HOSPITAL”، التي تم افتتاحها بمدينة الطور لتوفير العديد من الخدمات الطبية والعلاجية لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل من أهالي مدينة الطور بجنوب سيناء، رابع محافظات تطبيق المنظومة.

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد عزالدين، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة مستشفيات كيلوباترا، والوفد المرافق له، الدكتور تامر صلاح، رئيس القطاع التجاري بالمجموعة، والدكتور حسن فكري، رئيس قطاع التخطيط الإستراتيجي بالمجموعة، والدكتور هاني فيكتور، المدير التنفيذي لمستشفى كليوباترا، والذين استقبلهم رئيس هيئة الرعاية الصحية، في مستهل زيارته لجنوب سيناء، لبحث فرص التعاون لتشجيع القطاع الخاص للاستثمار الصحي في مصر.

تضمنت فعاليات الافتتاح، جولة داخل مستشفى الطور المُصغر وأقسامها المختلفة، والاستماع إلى شرح مفصل عن تجهيزاتها الطبية وغيرالطبية، حيث أشار الدكتور أحمد السبكي، إلى أن المستشفى مجهزة على أعلى مستوى، وتضم 4 أسرّة للاستقبال والطوارئ، و20 سرير عناية متوسطة للقسم الداخلي، و 4 أسرّة للعناية المركزة، بالإضافة إلى غرفة عمليات متكاملة، ووحدة أشعة سينية وتلفزيونية ومقطعية، ومعملاً للتحاليل الطبية، وصيدلية، كما يتم إنارة المستشفى بالطاقة الشمسية، ويوجد مولد كهرباء للحالات الطارئة، ومولد غازات طبية.

قال السبكي، إن الخطة الاستراتيجية للهيئة وضعت نُصب أعينها توفير أفضل الخدمات والرعاية الصحية المتكاملة لمنتفعي التأمين الصحي الشامل، حيث تضم المستشفى المُصغر أحدث التجهيزات الطبية وغيرالطبية، كما تضم نخبة من أمهر الأطباء الاستشاريين والأخصائين في مختلف التخصصات الطبية، ولافتًا إلى أنها كانت المستشفى الأولى من نوعها بمصر في التأمين الطبي للمؤتمرات والأحداث الدولية الهامة مؤتمر المناخ COP27.

وأضاف أن مستشفى الطور المُصغر إضافة كبيرة في خدمات الرعاية الصحية المقدمة لأهالي مدينة الطور لحين استكمال إنشاء مجمع الطور الطبي الجديد، والذي سيمثل نقلة نوعية في خدمات الرعاية الصحية لأهالي مدينة الطور.

وتابع السبكي أن حجم الإنجازات التي تمت في مشروع التأمين الصحي الشامل يمثل نقلة نوعية وإضافة كبيرة على جميع المستويات، حيث نجح في تطوير قطاع الرعاية الصحية بمصر، وتحويله إلى منظومة متكاملة لتقديم أفضل الخدمات والرعاية الصحية للمنتفعين وفقًا لأحدث ممارسات الصحة العالمية، والتوظيف الأمثل للتكنولوجيا لتحسين بيئة العمل لمقدمي الخدمة وتيسير حصول المواطنين عليها، وتطبيق مفاهيم الحوكمة الإكلينيكية والرعاية الصحية الخضراء، والذي جاء نتيجة خطط مدروسة تم وضعها وتنفيذها.

وأردف أن التوسع في خدمات منظومة التأمين الصحي الشامل يأتي نتيجة تزايد إقبال المواطنين على الخدمات التي تقدمها المنظومة، والسعي لتحقيق حلمهم في التغطية الصحية الشاملة وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية، والتي جعلت إنجاز هذا المشروع على أجندة أولويات الدولة، لافتًا إلى تميز المشروع وتحقيقه العديد من الإنجازات والنجاحات الملموسة على أرض الواقع، وحصاده العديد من الإشادات العربية والدولية، وأيضًا نجاحه في تعزيز مكانة وريادة مصر ووضعها في مصاف الدول الكبرى والمتقدمة في مجال الرعاية الصحية.

ووجه السبكي الشكر إلى اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء على جهده المبذول ودوره الفعال في دعم إنجاز مشروع التأمين الصحي الشامل وجعله حقيقة على أرض جنوب سيناء، واستمرار دعمه ومتابعته الميدانية المستمرة لأعمال التطويرات والإنشاءات الجارية لباقي المنشآت الصحية المقرر انضمامها لاكتمال منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة، والذي يسهم في تحسين مستوى جودة الحياة الصحية لأبناء جنوب سيناء، وتماشيًا مع أهداف المنظومة وأهداف التنمية الصحية المستدامة لرؤية مصر 2030.

من جانبه، أعرب اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، عن سعادته لافتتاح مستشفى الطور المُصغر لتوفير الخدمات والرعاية الصحية لأهالي مدينة الطور، مشيرًا إلى النقلة الهامة فى مجال تطوير الرعاية الصحية بالمحافظة، وموجهًا الشكر إلى رئيس هيئة الرعاية الصحية على الجهد المبذول في تنفيذ مشروع التأمين الصحي الشامل لتعميمه بجميع محافظات مصر، وعلى الأخص محافظة جنوب سيناء، والتي طورت فيها المنظومة الجديدة مستوى جودة الحياة والخدمات الصحية المقدمة للمواطنين في المحافظة.

وتابع فودة أن ثمار نجاح التنمية والتطوير في قطاع الرعاية الصحية بجنوب سيناء نتيجة تنفيذ مشروع التأمين الصحي الشامل سيوفر خدمات الرعاية الصحية المتكاملة والمتميزة لأبنائها، وتعد خطوة هامة ونقلة نوعية وتكاملية للخدمات الصحية المقدمة للمواطن السيناوي، وتقديمها وفقًا لأحدث المعايير العالمية.

رافق الدكتور أحمد السبكي، خلال زيارته لجنوب سيناء من جانب هيئة الرعاية الصحية، كلًا من الدكتور أحمد عثمان، مساعد المدير التنفيذي لتطوير الخدمات العلاجية، والدكتور محمود الشحات، مدير عام الإدارة العامة للمكتب الفني لرئيس الهيئة، والدكتور محمد نشأت، مدير إدارة التقييم والمتابعة برئاسة الهيئة، والدكتور أيمن رخا، مدير فرع الهيئة بجنوب سيناء.

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