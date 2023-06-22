بالأسماء.. تخصيص 54 ساحة و202 مصلى سيدات لأداء صلاة العيد بالأقصر

أعلنت مديرية الأوقاف بمحافظة الأقصر اليوم الخميس، عن أسماء الساحات المعدة لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك، حيث تم توفير كل الأدوات لتجهيز 54 ساحة على مستوى مراكز المحافظة، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية من مديرية أمن الأقصر، وديوان عام محافظة الأقصر.

وقال الشيخ سيد محمد عبدالدايم وكيل وزارة الأوقاف بالأقصر، إنه تم إعداد 1272مسجد، و54 ساحة، وعدد 202 مصلى سيدات بالمساجد، لأداء صلاة عيد الأضحى، حيث تم التنسيق الكامل مع الجهات ذات الاختصاص، وذلك في إطار الدور الديني والوطني والاجتماعي لوزارة الأوقاف، تحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعه وزير الأوقاف رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، وقد تم توجيه مديري الإدارات، بالتنسيق الكامل مع مدير الدعوة بالمديرية، بخصوص أسماء الأئمة والخطباء المكلفين بأداء صلاة العيد بهذه الساحات.

وتنشر "البوابة نيوز" أسماء الساحات كالتالي: أولا الساحات المخصصة لأداء الصلاة، بإدارة بندر الأقصر، عددها 3 ساحات هي ساحة سيدي أبو الحجاج وسط المدينة، وساحة المنشاه بمنشاة العماري،وساحة نجع الطويل بالكرنك، كما تم تخصيص 7 ساحات بمركز ومدينة الزينية، وهي مركز شباب المدامود بقرية المدامود، ساحة على عبد الحليم بقرية الزينية بحري، ساحة مسطح طيبة بمدينة طيبة، ساحة الهرامشه بقرية الجزيرة بالزينية بحري، ساحة مجلس المدينة بالزينية قبلي، ساحة السلام بالزينية بحري، وساحة مركز شباب الزينية بحري بالزينية بحري، وتخصيص ساحة بواحدة بمدينة البياضية وهي ساحة آل البيت بالحبيل.

وجاءت أسماء الساحات بمركز الطود وعددها 8 ساحات كالتالي (ساحة مسجد خالد بن الوليد بالفتاتيح – ساحة نجع الدار بالطود غرب - ساحة ملعب نجع المهيدات بالطود - ساحة الجمعية الزراعية بنجع علوان - ساحة نجع خميس بالطود- ساحة ملعب أبوحروقة بالطود - ساحة منشية النوبة بالطود - ساحة أولاد حسن بالمريس).

وتخصيص 9 ساحات بإدارة القرنة هي (ساحة مركز شباب اللاقالته - ساحة مركز شباب البعيرات - ساحة نجع الطارف بالقرنة - ساحة حاجر الضبعية بالضبعية - ساحة الشيخ عمران بقامولا - ساحة الشيخ العزب بقامولا - ساحة الشيخ عامر بقامولا - ساحة الشيخ محمد الزمامى بقامولا - ساحة مركز شباب الطارف بالقرنة).

وفي إدارة أرمنت، تم تخصيص 6 ساحات وهي) ساحة السوق بأرمنت الحيط - ساحة المدرسة الإعدادية بالغرز بأرمنت الحيط - ساحة مركز شباب الرياينة- ساحة جبانة المسلمين بالرياينة - ساحة كوبري الحاجر بالترعة المغطاة بالمحاميد بحري – ساحة مركز شباب المحاميد قبلي).

كما تم تخصيص 13 ساحة بإدارة مركز إسنا وهي (ساحة مركز شباب قرية الشغب - ساحة النور المحمدي بقرية الدبابية - ساحة أبوفرغل بقرية الحميدات- ساحة السادة الأدارسة بقرية الدير شرق - ساحة الرحمن بقرية توماس- ساحة آل البيت بقرية الحليلة - ساحة مركز الشباب بقرية زرنيخ - ساحة المدينة المنورة بقرية الحلة - ساحة مركز شباب السلام بندر إسنا – ساحة المدرسة الابتدائية بقرية القضا - ساحة السنترال القديم ببندر إسنا - ساحة خاتم المرسلين بالهنادي - ساحة مركز شباب الدير بالدير) وتخصيص ساحة واحدة بإدارة أوقاف حاجر كومير وهي ساحة السيدة زينب.

أما في إدارة أوقاف النمسا، فقد تم تخصيص 4 ساحات هي (ساحة السيدة زينب بالمساوية - ساحة العضايمة - ساحة السريب بنجع السريب - ساحة الحاج نوبي بعزبة علي بدر بحاجر العضايمة) وتخصيص ساحتين تابعتين لإدارة أوقاف اصفون باسنا هي ساحة المسجد العتيق بالشيخ أحود،وساحة بلال بن رباح بوابورات المطاعنة.