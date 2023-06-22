الإمارات تعلن بدء تجربة إنتاج بلورات البروتينات على محطة فضاء دولية

أعلن مركز محمد بن راشد للفضاء، بالتعاون مع وكالة استكشاف الفضاء اليابانية "جاكسا"، اليوم الخميس، بدء رائد الفضاء الإماراتى سلطان النيادى تجربة إنتاج بلورات البروتينات الخاصة بالأجسام المضادة (PCG2)، على محطة الفضاء الدولية، داخل مختبر وحدة "كيبو" اليابانية، وهي التجربة التي تم إرسالها إلى المحطة الدولية على مركبة (دراجون إكس–28)، في السابع من يونيو الجاري.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) أن التجربة التي من شأنها الإسهام في تعزيز فرص التعاون العلمي بين دولة الإمارات العربية المتحدة واليابان تهدف إلى تطوير بلورات عالية الجودة لـ (GIRK2) إلى تعزيز فهمنا لهيكلها الخاص، وستسهم تجربة (PCG2) في تحليل إنتاج البلورات الخاصة بالأدوية في بيئة الجاذبية الصغرى، ما يسهل إنتاجها على الأرض وفي الفضاء، ويقصر مدة إنتاج أدوية جديدة.

وأوضحت أن تجربة إنتاج بلورات البروتينات الخاصة بالأجسام المضادة تركز على جزيء البروتين (GIRK2)، ويؤثر هذا الجزيء في معدل ضربات القلب، كما أن له صلات بالعديد من الحالات الصحية الخطيرة، مثل الصرع، وعدم انتظام ضربات القلب، والإدمان.

وأضافت أنه تم اقتراح موضوع التجربة من قبل فريق بحثي في جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية بالتعاون مع كلية الطب في جامعة هارفارد في الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك في إطار التعاون بين مركز محمد بن راشد للفضاء، ووكالة استكشاف الفضاء اليابانية (جاكسا)، ووكالة الإمارات للفضاء، في مسعى لتأكيد أقصى فائدة ممكنة من الأبحاث العلمية في الفضاء، لدعم القطاعات الحيوية التي تخدم الإنسان على الأرض وفي مقدمتها قطاع الصحة.

ولفتت إلى أن قد قام رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي بدور محوري في هذه التجربة؛ من خلال تثبيت عينات (PCG) في المعدات التجريبية التابعة لوكالة استكشاف الفضاء اليابانية في مختبر وحدة "كيبو"، وهو إجراء يتطلب قدرًا كبيرًا من الدقة والمهارة التقنية لضمان صلاحية العينات طوال فترة التجربة وعقب مرور شهر على وجودها على محطة الفضاء الدولية، ستنتقل التجربة إلى المرحلة التالية، حيث ستتم إعادة العينة إلى الأرض لجمع بيانات الأشعة السينية في اليابان، ومن ثم، ستُقَدَّم هذه البيانات إلى فريق البحث الإماراتي لإجراء المزيد من التحليلات الإضافية.

وعلى مدار الأشهر الثلاثة الماضية، أحرز النيادي وأعضاء طاقم البعثة 69 تقدمًا كبيرًا في البحوث المتعلقة بالجاذبية الصغرى، وتضمنت هذه الجهود مجموعة من التحقيقات العلمية الرائدة، بما في ذلك دراسة نظام القلب والأوعية الدموية، وبيولوجيا النبات، وعلوم المواد، وعلوم السوائل، وتحليل النوم، إضافة إلى العديد من المجالات الأخرى.

يُذكر أن برنامج الإمارات لرواد الفضاء، الذي يتولى إدارته مركز محمد بن راشد للفضاء، يُعدّ أحد المشاريع التي يموّلها صندوق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، التابع لهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، ويهدف إلى دعم البحث والتطوير في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.