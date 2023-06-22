"حماية الثروة الحيوانية وسلامة الغذاء" مؤتمر بالمركز القومي للبحوث

عقدت المؤسسة المصرية العربية للإستثمار والابتكار والتنمية الصناعية اليوم الخميس ، مؤتمرها تحت عنوان (حماية الثروة الحيوانية وسلامة الغذاء ) في القاعة الجديدة بالمركز القومي للبحوث ، برئاسة الدكتور حسين درويش القائم بأعمال رئيس المركز القومي للبحوث و رئيس المؤسسة المصرية العربية للاستثمار والابتكار والتنمية الصناعية.

حضر المؤتمر نظير عياد أمين عام مجمع البحوث الإسلاميه ،ا.د ممدوح معوض نائب رئيس المركزللشئون العلميه والبحثية بالمركز القومى للبحوث ، دكتورة لمياء صديق أمين عام المؤتمر، دكتور محمد عيد سكرتير عام المؤتمر و نخبة من العلماء والخبراء من مصر في مختلف المجالات ( الزراعة، الصناعة ، الصحة ، الغذاء ،الاستثمار ، التعليم، الإعلام ،البيئة ، التجارة، الإبتكار ).



ضم المؤتمر محاور عده منها :

١-تاثير المعاملات الهرمونية في مفرخات البلطي النيلي على صحة وسلامة الانسان و الاسماك

٢- صحة وامراض الاسماك واثرها على الاداء الاقتصادي لمزارع الاسماك

٣-تحسين الظروف البيئية لانتاج اسماك بنظم صديقة للبيئة

٤-الثروة الحيوانية والتغيرات المناخية.

٥- التحسين الوراثي لسلالات الابقار والجاموس المحلية

٦-الاهتمام بمراكز التلقيح الاصطناعي والمشاكل التناسليه فى المجترات

٧- سلامة الأغذية ذات المصدر الحيواني.



يأتى هذا المؤتمر لما للثروة الحيوانية من أهميه كبيره تواجه العديد من الأزمات والتي تستوجب ايجاد حلول سريعة وفعالة.