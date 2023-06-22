ads
الخميس 22 يونيو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

"حماية الثروة الحيوانية وسلامة الغذاء" مؤتمر بالمركز القومي للبحوث

جانب من الحدث
جانب من الحدث
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

عقدت المؤسسة المصرية العربية للإستثمار والابتكار والتنمية الصناعية اليوم الخميس ، مؤتمرها  تحت عنوان  (حماية الثروة الحيوانية وسلامة الغذاء ) في القاعة الجديدة بالمركز القومي للبحوث ، برئاسة  الدكتور حسين درويش القائم بأعمال رئيس المركز القومي للبحوث و رئيس المؤسسة المصرية العربية للاستثمار والابتكار والتنمية الصناعية.

حضر المؤتمر نظير عياد أمين عام مجمع البحوث الإسلاميه ،ا.د ممدوح معوض نائب رئيس المركزللشئون العلميه والبحثية بالمركز القومى للبحوث ، دكتورة لمياء صديق أمين عام المؤتمر، دكتور محمد عيد سكرتير عام المؤتمر و نخبة من العلماء والخبراء من مصر في مختلف المجالات ( الزراعة، الصناعة ، الصحة ، الغذاء ،الاستثمار ، التعليم، الإعلام ،البيئة ، التجارة، الإبتكار ).
 

ضم المؤتمر محاور عده منها :
١-تاثير المعاملات الهرمونية في مفرخات البلطي النيلي على صحة وسلامة الانسان و الاسماك 
٢- صحة وامراض الاسماك واثرها على الاداء الاقتصادي لمزارع الاسماك
٣-تحسين الظروف البيئية لانتاج اسماك بنظم صديقة للبيئة 
٤-الثروة الحيوانية والتغيرات المناخية.
٥- التحسين الوراثي لسلالات الابقار والجاموس المحلية
٦-الاهتمام بمراكز التلقيح الاصطناعي والمشاكل التناسليه فى المجترات
٧- سلامة  الأغذية ذات المصدر الحيواني.


يأتى هذا المؤتمر لما للثروة الحيوانية من أهميه كبيره تواجه العديد من الأزمات والتي تستوجب ايجاد حلول سريعة وفعالة.

استثمار التعليم البحوث الإسلامية التغيرات المناخية