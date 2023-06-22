"حماية الثروة الحيوانية وسلامة الغذاء" مؤتمر بالمركز القومي للبحوث

عقدت المؤسسة المصرية العربية للإستثمار والابتكار والتنمية الصناعية اليوم الخميس ، مؤتمرها تحت عنوان (حماية الثروة الحيوانية وسلامة الغذاء ) في القاعة الجديدة بالمركز القومي للبحوث ، برئاسة الدكتور حسين درويش القائم بأعمال رئيس المركز القومي للبحوث و رئيس المؤسسة المصرية العربية للاستثمار والابتكار والتنمية الصناعية.
حضر المؤتمر نظير عياد أمين عام مجمع البحوث الإسلاميه ،ا.د ممدوح معوض نائب رئيس المركزللشئون العلميه والبحثية بالمركز القومى للبحوث ، دكتورة لمياء صديق أمين عام المؤتمر، دكتور محمد عيد سكرتير عام المؤتمر و نخبة من العلماء والخبراء من مصر في مختلف المجالات ( الزراعة، الصناعة ، الصحة ، الغذاء ،الاستثمار ، التعليم، الإعلام ،البيئة ، التجارة، الإبتكار ).
ضم المؤتمر محاور عده منها :
١-تاثير المعاملات الهرمونية في مفرخات البلطي النيلي على صحة وسلامة الانسان و الاسماك
٢- صحة وامراض الاسماك واثرها على الاداء الاقتصادي لمزارع الاسماك
٣-تحسين الظروف البيئية لانتاج اسماك بنظم صديقة للبيئة
٤-الثروة الحيوانية والتغيرات المناخية.
٥- التحسين الوراثي لسلالات الابقار والجاموس المحلية
٦-الاهتمام بمراكز التلقيح الاصطناعي والمشاكل التناسليه فى المجترات
٧- سلامة الأغذية ذات المصدر الحيواني.
يأتى هذا المؤتمر لما للثروة الحيوانية من أهميه كبيره تواجه العديد من الأزمات والتي تستوجب ايجاد حلول سريعة وفعالة.