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الخميس 22 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ثقافة

الإثنين.. "الشعر ديوان العرب" في ملتقى الهناجر الثقافي

مركز الهناجر للفنون
مركز الهناجر للفنون
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ينظم قطاع شئون الإنتاج الثقافي، برئاسة المخرج خالد جلال، ملتقى الهناجر الثقافي الشهري، الذي يأتي هذا الشهر تحت عنوان "الشعر ديوان العرب"، وذلك في السابعة والنصف من مساء الإثنين المقبل، الموافق 26 يونيو الجاري، بقاعة د. هدى وصفي بمركز الهناجر للفنون برئاسة الفنان شادي سرور، في ساحة دار الأوبرا المصرية، وبرعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة.

يستضيف الملتقى كل من: الدكتور السيد سيد إبراهيم، عميد كلية الآداب بجامعة بني سويف، والدكتور محمد عليوة، أستاذ الأدب بكلية دار العلوم بجامعة القاهرة، والدكتور طارق منصور، أستاذ التاريخ بكلية الآداب جامعة عين شمس، ورئيس نادي ثقافة مصر الجديدة، والشاعر عبد الله حسن، والإذاعي والشاعر السيد حسن، والشاعر ناصر دويدار، والشاعر هشام الدشناوي، والشاعرة الشابة سماء دسوقي، وتدير اللقاء الناقدة الأدبية الدكتورة ناهد عبد الحميد، مدير ومؤسس ملتقى الهناجر الثقافي.

يتخلل اللقاء فقرة فنية تقدمها فرقة أنغامنا الحلوة بقيادة المايسترو شريف عباس، والتي تقدم مجموعة متنوعة من أغاني زمن الفل الجميل.

قطاع شئون الإنتاج الثقافي ملتقى الهناجر الثقافي الشعر ديوان العرب مركز الهناجر للفنون دار الأوبرا المصرية ناهد عبد الحميد نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة فرقة أنغامنا الحلوة طارق منصور جامعة عين شمس جامعة القاهرة جامعة بني سويف كلية الآداب كلية دار العلوم عبد الله حسن