10 مصريين يتنافسون في نهائيات اليوم الثاني من بطولة العالم للسباحة بالزعانف للناشئين

تأهل 10 مصريين لنهائيات اليوم الثاني لمنافسات النسخة الـ18 من بطولة العالم للناشئين للسباحة بالزعانف المقامة خلال الفترة من 19 إلى 24 يونيو الجاري على حمام السباحة الأولمبي باستاد القاهرة الدولي.

ويتواجد طارق حسن السيد في نهائي سباق 100م غوص باستخدام أسطوانات الهواء بنين، كما صعدت ريناد تامر المرسي لنهائي سباق 200م مونو ناشئات وفي نفس السباق صعد عمر محمود الكسار إلى النهائي.

ويشهد نهائي سباق 200 زعانف مزدوجة بنات تواجد لوجين محمد شوقي، وفي البنين تأهل الثنائي محمد طاهر علام ومحمود محمد البليسي للنهائي.

وفي سباق 1500م مونو بنات تأهل للنهائي مباشرة حسب الأرقام الشخصية الثنائي غادة محمد خليل وزميلتها ملك محمد حمدان، وعلى صعيد البنين تأهل مباشرة للنهائي مهاب إيهاب حلمي وحسن محمد الدفراوي.

وفي سباق 4*100 زعانف مزدوجة تتابع مختلط تأهل الفريق المصري والذي يمثله الرباعي "محمد هاني ونهى عفيفي ومحمود البليسي ولوجين محمد شوقي" للنهائي محتلا المركز الثاني في التصفيات.

وحصدت البعثة المصرية أمس 3 ميداليات متنوعة في أول أيام البطولة، حيث احرز طارق حسن السيد فضية سباق 100م مونو بنين بزمن قدره 35.98 ثانية، فيما توج زميله أحمد محمد عوض بالمركز الثالث والميدالية البرونزية بزمن 36.89 ثانية في نفس السابق.

وفي سباق 400م مونو بنين توج إبراهيم أحمد يوسف بالميدالية البرونزية بعد احتلاله المركز الثالث بزمن 3:08.59 دقيقة.

وتضم البطولة 32 سباقًا بواقع 26 سباقًا للفردي مقسمة إلى 13 سباقًا للشباب، و13 سباقًا للبنات، بالإضافة إلى 6 تتابعات مقسمة إلى تتابعين للشباب ، وتتابعين للبنات ،و تتابعين مختلط.

ويشارك ببطولتي العالم للناشئين والماسترز أكثر من 400 لاعب ولاعبة ممثلين لـ 38 دولة من حول العالم.