قصف مستمر في العاصمة السودانية.. غارات جوية وانفجارات

شهدت العاصمة السودانية الخرطوم، اليوم الخميس، قصفا عنيفا بعد يوم على انتهاء الهدنة القصيرة التي استمرت 72 ساعة، بين الجيش وقوات الدعم السريع، بحسب ما ذكرت قناة "العربية".

وأفادت القناة باستمرار القصف المدفعي من قاعدة كرري شمال أم درمان باتجاه أهداف وتجمعات لقوات الدعم السريع في الخرطوم وبحري.

بينما دوت أصوات انفجارات في العديد من المناطق بالعاصمة السودانية.

بالتزامن، نفذ الطيران الحربي غارات جوية فجرا في الخرطوم التي دوت فيها المضادات الأرضية.

وكان الجيش السوداني أعلن أمس الأربعاء استئناف عملياته العسكرية عقب انتهاء مدة الهدنة، بتنفيذ عمليات نوعية في أم درمان. ولفت إلى أن قوات الاحتياطي المركزي تصدت لهجوم من قبل قوات الدعم السريع على معسكرها وأسقطت طائرة بدون طيار (مسيرة).