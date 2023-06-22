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الخميس 22 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

جوتيريش: النظام المالي العالمي فشل في توفير شبكة أمان مالي للدول النامية

الأمين العام للأمم
الأمين العام للأمم المتحدة
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قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إن النظام المالي الدولي يواجه أزمة حاليا، مشيرا إلى تراجع الخطط الرامية لمكافحة الفقر والجوع حول العالم.

وأضاف جوتيريش، خلال قمة “من أجل ميثاق مالي عالمي جديد” بباريس، اليوم الخميس، أن الدول النامية لم تملك الموارد الكافية للتعامل مع التطورات الناجمة عن أزمة أوكرانيا، لافتا إلى أن النظام المالي العالمي فشل في توفير شبكة أمان مالي للدول النامية.

وأشار الأمين العام للأمم المتحدة، إلى أن  النظام المالي العالمي بات غير عادل، متابعا “أقترحت توفير 500 مليار دولار سنويا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة”، مضيفا أن هيجب العمل على توفير قروض بفوائد قليلة للدول الفقيرة والنامية.

أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة القمة الدولية لميثاق التمويل العالمي الجديد باريس