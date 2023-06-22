القبض على شخصين بحوزتهما 3 كيلو حشيش وطبنجة مطموسة الأرقام بالمرج

ألقى رجال مباحث القاهرة القبض على شخصين بحوزتهما 3 كيلو حشيش وطبنجة مطموسة الأرقام بدائرة قسم شرطة المرج.

حشيش وسلاح نارى

وتعود الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط شخصين، لأحدهما معلومات جنائية، مقيمين بمحافظة القاهرة حال استقلالهما سيارة مستأجرة قيادة أحدهما بدائرة قسم شرطة المرج، وبحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش وزنت 3 كيلوجرامات - طبنجة معدله مطموسة الأرقام، عدد من الطلقات النارية وطلقات الصوت - مبلغ مالى - 4 هواتف محمولة)، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار بها بالمنطقة سكنهما بدائرة قسم شرطة المرج والسلاح النارى بقصد الدفاع عن تجارتهما والمبلغ المالى من متحصلات تجارتهما غير المشروعة والهواتف لتسهيل الإتصال بعملائهما والسيارة لتسهيل تحركاتهما.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.