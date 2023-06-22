تفعيل استخدام البريد الإلكتروني لوحدة "ضمان الجودة" بجامعهً حلوان

دعت الدكتورة هناء الحسيني مدير مركز ضمان الجودة بجامعة حلوان لاجتماع مديرى وحدات الجودة بالجامعه و مثلت كلية التكنولوجيا والتعليم الدكتورة صابرين عبدالله عبدالوهاب الاستاذ المساعد بقسم تكنولوجيا الانتاج و مدير وحدة ضمان الجودة بالكليه.

يأتي الاجتماع تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعه حلوان والدكتور ابراهيم لطفي عميد كلية التكنولوجيا والتعليم جامعة حلوان.



حضر الاجتماع عدد كبير من الجامعة من مديرى وحدات الجودة و نائبيهم.



تضمن الاجتماع التأكيد على تفعيل استخدام البريد الالكترونى لوحدة ضمان الجودة.

كذلك مناقشة موقف الكليات من تطبيق معايير الجودة و الاعتماد.

كما تضمن الإحاطه بالكليات التى استقبلت زيارات الاعتماد و الكليات التى سوف يتم تأهيلها لاستقبال زيارات الاعتماد خلال الترم الاول ٢٠٢٣-٢٠٢٤. كذلك إجراءات استعداد وحدات ضمان الجودة لاستقبال العام الاكاديمى الجديد.

تضمن الاجتماع أيضا الإحاطة ببعض التوجيهات و الارشادات الهامه التى يجب على وحدة ضمان الجودة مراعتها. التنبيه على اهميه الرد على مراسلات مركز ضمان الجودة.

كذلك تنفيذ خطة عمل وحدة ضمان الجودة وفقا للجدول الزمنى و اعداد تقرير دورى فى ضوء الخطة المعتمدة للوحدة، كما تناول الإحاطة بالدورات التدريبية التى ينظمها مركز ضمان الجودة لخدمة نشر ثقافة الجودة.