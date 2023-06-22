صلاح في قائمة الأكثر صناعة للأهداف في أوروبا

دخل الفرعون المصرى محمد صلاح لاعب المنتخب الوطنى والمحترف ضمن صفوف ليفربول الإنجليزي، فى قائمة اللاعبين الأكثر تمريرات حاسمة في خمس بطولات كبرى في موسم 2022-2023.

وتربع البلجيكي دي بروين على عرش القائمة بعدما لعب دورًا رئيسيًا في نجاح مانشستر سيتي هذا الموسم، حيث سجل 18 هدفًا في مسابقات الدوري الإنجليزي الممتاز ليصبح هداف الدوريات الخمس الكبرى هذا الموسم في أوروبا.

واحتل نجم نادي أتلتيكو مدريد الإسباني أنطوان جريزمان ثاني أفضل هدافي الدوريات الكبرى برصيد 17 تمريرة حاسمة.

وفي المركز الثالث، من ناحية أخرى، كان البرغوث الأرجنتيني ليونيل ميسي، مع 16 تمريرة حاسمة، مع باريس سان جيرمان كصديق، قبل أن يترك ميسي منصبه.

وفي المركز الرابع، حسب تصنيف معظم الهدافين، كان راندل كولو مواني نجم إينتراخت فرانكفورت، بـ14 تمريرة حاسمة.

بينما تقاسم 3 لاعبين المركز الخامس، هم تروسارد لاعب أرسنال وكفاراتسخيليا من نابولي وموسيالا لاعب بايرن ميونخ بـ13 تمريرة حاسمة لكل منهم.

جاء النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول، في المركز السادس، بعد أن ساعد في تسجيل 12 هدفا مع الريدز الموسم الماضي.

بنفس عدد الأهداف، 12 هدفا، احتل لاعب بوروسيا دورتموند رافائيل جيريرو المركز السادس بعد أن سجل 12 هدفا للفريق الألماني الموسم الماضي.

وأخيراً احتل المركز السابع اللاعب الإنجليزي الشاب بوكايو ساكا، نجم فريق أرسنال، حيث سجل 11 هدفاً لأرسنال الموسم الماضي.