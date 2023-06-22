البيت الأبيض: الهند لاعب عالمي يصدر الأمن والاستقرار لمنطقة "الأندو-باسيفيك"

وصف منسق الاتصالات الاستراتيجية بمجلس الأمن القومي الأمريكي التابع للبيت الأبيض جون كيربي اليوم الخميس، الهند، بأنها "لاعب عالمي يصدر الأمن والاستقرار لمنطقة الأندو/باسيفيك".

وقال كيربي في تصريحات صحفية، بمناسبة زيارة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودى، الحالية للولايات المتحدة "نتطلع لتعميق العلاقات مع الهند؛ لأن الهنود يصدرون بالفعل الأمن لمنطقة الأندو/باسيفيك وما وراء حدود هذه المنطقة، كما أنهم يساهمون في الحوار الرباعي معنا واليايان وأستراليا بشأن أمن المنطقة؛ لذلك فإن الهند لاعب عالمي يصدر الأمن والاستقرار، ونتطلع لتعميق ذلك".

وردا على سؤال بشأن اجتماع رئيس الوزراء الهندي مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، قال كيربي إن المباحثات بينهما "ستركز على المستقبل، وهناك مجالات للتعاون بين البلدين، وسيتحدث الجانبان عن التعاون في مجالات الدفاع والفضاء والأمن الالكتروني وسلاسل الأمداد وسبل معالجة ظاهرة التغير المناخي".

وأشار كيربي إلى أن مباحثات الجانبين تتعلق بتحسين وتعميق العلاقات الثنائية والتركيز على مستقبل هذه العلاقات.