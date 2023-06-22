«اتحاد تنس الطاولة» يوضح أسباب استبعاد هنا جودة من بطولة إفريقيا بالمغرب

أكد رمضان عبد الله، عضو مجلس إدارة اتحاد تنس الطاولة، أن هنا جودة بطلة مصر وإفريقيا وأيقونة اللعبة وكلنا نضع آمالنا عليها".

وأضاف عضو مجلس إدارة اتحاد تنس الطاولة: "في تصريحات تليفزيونية هنا جودة على رأس بعثة منتخب مصر في بطولة أفريقيا للناشئين في المغرب، ضمن بعثة رسمية 19 عاما و15 عاما ولاد وبنات تم تشكيلها من مجلس الإدارة".

وتابع عبد الله: "بعدما تم اعتماد البعثة من وزارة الشباب والرياضة، تلقينا مذكرة اعتذار من والدة هنا جودة، سببها إن لديها بطولة في كرواتيا بنفس التوقيت، وهي من أفضل 3 على العالم في سنها بالتصنيف الدولي".

وأكمل «عضو اتحاد تنس الطاولة»: "هنا جودة بالنسبة لنا مكسب كبير مثل دينا مشرف وعمر عصر، هما أيقونة في تنس الطاولة".

وأشار: "ميدالية هنا مضمونة ببطولة أفريقيا للناشئين، وأحيانا يكون هناك مدرب خاص مع لاعبين لكن على نفقاتهم الخاصة".

واختتم: "عندما طلبت والدة هنا جودة سفر مدرب خاص حاولنا توفير إقامة مجانية للمدرب بفضل علاقاتنا مع الاتحاد الإفريقي والمغربي وبالفعل فعلنا ذلك، لكن تذكرة الطيران لا يتحملها الاتحاد".