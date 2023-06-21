التعليم والاتصالات تختتمان المسابقة الوطنية لاختيار أفضل الطلاب لتمثيل مصر

شهد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى اليوم، احتفالية إعلان أسماء الطلاب الفائزين فى مسابقة تطبيقات مايكروسوفت العالمية Microsoft Office Specialist World Championship، والمؤهلين لتمثيل مصر فى المسابقة العالمية بالولايات المتحدة الأمريكية، والتى نظمتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، (الإدارة العامة للتعليم الإلكتروني، بقطاع الجودة وتكنولوجيا المعلومات)، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالتعاون مع شركة سيرتي بورت المنظم الرئيسي للمسابقة، ومؤسسة "حياة كريمة"، وشركة العاصمة الإدارية، وذلك للعام الثالث على التوالي، بمقر مسرح شركة العاصمة الإدارية.



حضر الاحتفالية نيابة عن وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندسة غادة لبيب نائب الوزير للتطوير المؤسسي، والدكتور أحمد ضاهر نائب وزير التربية والتعليم لتكنولوجيا المعلومات، وأحمد أمجد نائب رئيس مجلس الأمناء بمؤسسة "حياة كريمة".



أعرب الدكتور رضا حجازى عن سعادته لمشاركته اليوم حفل تكريم أبنائنا الطلاب الموهوبين والمبدعين الفائزين في مسابقة تطبيقات مايكروسوفت العالمية Microsoft Office Specialist Word Championship ، والمؤهلين لتمثيل مصر في المسابقة العالمية بالولايات المتحدة الأمريكية، مؤكدًا أن هذه المسابقة تعد واحدة من أكبر المسابقات لطلاب المدارس على مستوى العالم في مجالات الحاسب الآلي والتطبيقات، وتقام في أغسطس من كل عام بالولايات المتحدة الأمريكية.

وأضاف الوزير أن مستقبل العالم القادم فى مجال التحول الرقمى والذكاء الاصطناعى، مشيرا إلى أهمية هذا المجال، والتشاركية التى قامت بإنجاز هذا العمل، والتخطيط وإعداد الطلاب القادر على التنافس والعالمية.

كما وجه الوزير الشكر للطلاب الفائزين وجميع الطلاب المشاركين بالمسابقة، قائلا: "اصنع الفرصة لك ولغيرك ولا تبحث عنها..وكونوا قدوة للمحافظة على التطور والارتقاء وبناء وطننا الغالى".

وأشار الوزير إلى أن الدولة حريصة على تنمية الابداع لدى الطلاب، مؤكدا أن اليوم يعد واحدا من نجاحات شركة مايكروسوفت، وأن الوزارة تدعم دمج مجال الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي باعتباره المستقبل القادم، لافتا إلى أن فعاليات المسابقة شهدت تدريب ألف طالب على تطبيقات Microsoft Office المختلفة عن طريق مراكز التطوير التكنولوجي التابعة لوزارة التربية والتعليم على مستوى المديريات التعليمية، ووصلت التصفيات لاختيار ٦ من الطلاب، مشيرًا إلى أن التخطيط يظهر بوضوح في هذه المسابقة والإعداد الجيد لها.

وأشار وزير التربية والتعليم إلى أن هذه الاحتفالية اليوم تأتى تتويجا للتعاون المشترك مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات،وجامعة المستقبل، ومؤسسة حياة كريمة، وشركة سكينز بلس لتنمية المهارات للمشاركة في المسابقة الدولية الخاصة بشركة سيرتي بورت العالمية في تطبيقات مايكروسوفت، من أجل دعم المتفوقين، واكتشاف الموهوبين، وهو ما يمثل صورة مضيئة للمشاركة المجتمعية التي نسعى جميعا إلى دعمها بكل السبل الممكنة.

وقال رضا حجازي: "إذا كان التعليم مسئولية قومية تضامنية؛ فإن النجاح في تحقيق أهدافه والارتقاء به يعتمد – بشكل رئيس – على تضافر الجهود الحكومية وغير الحكومية بمختلف مستوياتها، مدعومة بإرادة سياسية تتبنى التعليم كمشروع وطني ذي أولوية متقدمة".

وتابع الوزير أن الاحتفالية تأتى تعبيرًا عن اهتمام الوزارة بإعداد جيل من المبدعين، تكون له دراية بأهم متطلبات العصر، ومواكبة التطور التكنولوجي، وذلك في ضوء حرص الوزارة المستمر على تطوير المناهج الدراسية، والتحول من الحفظ والتلقين إلى تحفيز الابتكار والإبداع، فضلا عن تقييم الطلاب عن طريق قياس نواتج التعلم والمفاهيم الكبرى التي ترتكز على المهارات الحياتية، بحيث تكون المناهج عبارة عن بناء اجتماعي متجدد ومفتوح السياق، يشارك في إعداده وبنائه الطلاب والمعلمين، ويخاطب علوم المستقبل وريادة الأعمال.

وأوضح الوزير أنه إذا أردنا أن يكون لنا مشاركة فعالة في المسابقات الدولية يجب اختيار من يشارك في هذه المسابقات ممن يمتلكون المهارات والجدارات وأن يكون لديهم القدرة على المنافسة الدولية، وأن يتحلوا بالمواصفات التي تجعلهم قادرين على تمثيل مصر تمثيلًا مشرفًا ويحققون مراكز متقدمة، لافتا إلى أن المشاركة وتحقيق الفوز في المسابقات الدولية يجعل لنا مكانة وسط الدول الأخرى.

وتابع الوزير أن الوزارة لا تألو جهدًا في تطوير مهارات الطالب المصري وبناء قدراته الرقمية، وستساهم مسابقة مايكروسوفت الدولية للتطبيقات في تحفيز الإبداع والابتكار عند الطلاب وتنمية قدرتهم للتعامل مع أدوات الحوسبة السحابية وتحليل البيانات وغيرها من الأدوات الرقمية الضرورية للعمل في المستقبل.

كما قال الوزير موجها كلمته للطلاب، "إننا نتطلع إلى أن يخرج من بينكم العلماء والمفكرون، والأدباء ؛ لينضموا إلى صفوف الكبار الذين يؤدون خدمات حقيقية لمجتمعاتهم، ويحدثون فارقًا في تاريخ أوطانهم؛ فكونوا قدوة في مجتمعاتكم، وارتقوا بعلمكم وأخلاقكم".

وفى ختام كلمته، وجه الوزير التقدير والامتنان إلى كل المشاركين في دعم هؤلاء الطلاب المبدعين؛ لرغبتهم الصادقة في الإسهام في تطوير المنظومة التعليمية، وبناء وطننا الغالي مصر.

وخلال كلمتها، أكدت المهندسة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي أن بناء الإنسان المصرى رقمياً يشكّل أحد محاور استراتيجية مصر الرقمية، مشيرةً إلى أن هذه المسابقات الوطنية والدولية تشكل أحد مستهدفات مبادرات تنمية وبناء القدرات الرقمية المقدمة من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ داعية الطلاب إلى استمرار التدريب والتأهيل والتخصص الرقمي.

وأوضحت المهندسة غادة لبيب أن المسابقة الوطنية تأتي تنفيذاً لرؤية وتوجيهات القيادة السياسية لتعزيز الثقافة الرقمية وتنمية المهارات الرقمية للطلاب والشباب وتعزيز قدرتهم على الإبداع التكنولوجى، وتوسيع قاعدة المنافسة الطلابية لتأهيل واختيار أفضل العناصر لتمثيل مصر فى المسابقات الدولية، وحرصاً على التواجد المصرى هذا العام بمسابقة مايكروسوفت الدولية للطلاب في مجالات الحاسب الآلي والتطبيقات بالولايات المتحدة الأمريكية وتعزيزاً لفرص المنافسة المصرية فى هذا المحفل الدولى المهم.

ومن جانبه، وجه أحمد أمجد نائب رئيس مجلس الأمناء بمؤسسة "حياة كريمة" الشكر لشركاء النجاح، وللطلاب الفائزين، مشيرا إلى أن جميع الشركاء يقدمون الدعم للطلاب المتميزين باعتبارهم سفراء مصر بالخارج، كما دعا الطلاب الذين شاركوا ولم يفوزوا من خلال المسابقة، بالمشاركة فى المسابقات المحلية، وورش العمل والزيارات الميدانية، مشيدا بالزيارة الميدانية التى قام بها الطلاب للعاصمة الإدارية اليوم لجميع الطلاب.

كما أعرب المهندس عمرو المصرى مدير قطاع التعليم بشركة مايكروسوفت الدولية، عن سعادته كشريك نجاح للمسابقة، مشيرا إلى أن الشركة تقوم بدعم وتحفيز المهارات لتمكين الطلاب، لافتا إلى أن مصر مليئة بالمهارات التى تتطلب التوجيه، وأنه تم تزايد أعداد الطلاب المشاركين هذا العام عن الأعوام الماضية والتنوع فى مشاركة الطلاب من جميع محافظات مصر.

وفى كلمته، توجه المهندس جمال رمزى رئيس قطاع التكنولوجيا بشركة العاصمة الإدارية بالشكر لجميع الطلبة المشاركين على ما بذلوه من جهد للوصول إلى هذه المرحلة المتقدمة من المسابقة متمنياً للجميع كل التوفيق والنجاح.

وقال المهندس جمال رمزى إنه شرف كبير أن تستضيف العاصمة الإدارية الجديدة التصفيات المؤهلة للمسابقة الدولية التي تنظمها شركة مايكروسوفت العالمية بالولايات المتحدة الأمريكية، مشيرا إلى أن العاصمة الإدارية التي تعد أحدث مدن الجيل الرابع والتي تعتمد بشكل أساسي وكلي على الذكاء الاصطناعي في كافة الخدمات المقدمة للقاطنين بها والتي يتوافر فيها كل مقومات البنية الذكية التي تعتمد عليها كافة المدن الحديثة في العالم.

وأشار إلى أن ذلك يأتي في إطار الاستراتيجية العامة للشركة في جعل العاصمة الإدارية قبلة ومنارة لكافة المهتمين بمجالات التكنولوجيا والنظم وغيرها من المجالات، موضحا أن تلك المسابقة تهدف إلى اختيار (6) طلاب من إجمالي (100) متسابق للمشاركة في المسابقة المقرر إقامتها بالولايات المتحدة الأمريكية ممثلين عن جمهورية مصر العربية ليتنافسوا وسط (153) دولة مشاركة، مؤكدا أنه مع تحول العالم لقرية صغيرة مدفوعاً بالتطور التكنولوجي الهائل أصبح من الهام، بل ومن الضروري تعليم الطلبة وتدريبهم على أحدث النظم والتكنولوجيات ليكونوا سفراء لمصر وواجهتها المشرقة وسط دول العالم، وذخيرتها البشرية القادرة على العبور بمصر لمصاف الدول المتقدمة تقنياً وتكنولوجياً.

وأضاف أنه مع وجود العاصمة الإدارية الجديدة كنموذج لكافة المدن الجديدة التي يتم انشاؤها في عموم الدولة المصرية والتي تعتمد على عناصر التطور التقني فإن الحضور من أبنائنا الطلبة يمثلون أملاً واعداً في توفير الكوادر الفنية المدربة لتشغيل تلك المدن.

والطلاب الفائزين، وقد فاز الطالب محمد الشلبى من محافظة الغربية، والطالب عبدالعظيم أحمد خيرى من محافظة بنى سويف، والطالب عمار وليد محمد من محافظة الاسكندرية، بينما فاز الطالب فاروق تامر من محافظة القاهرة، والطالبة جنى محمد إبراهيم من محافظة الاسكندرية، والطالبة ريناد نور الدين من محافظة سوهاج.