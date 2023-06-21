وزيرة الهجرة: مصر وبريطانيا تربطهما علاقة وثيقة

شاركت السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج في فعالية الاحتفال بعيد ميلاد الملك تشارلز الثالث والتي أقيمت بالسفارة البريطانية بالقاهرة بحضور نخبة من المفكرين والسياسيين ورموز المجتمع.

من ناحيتها أكدت وزيرة الهجرة أن مصر والمملكة المتحدة تربطهما علاقات تاريخية وثيقة، مشيرة إلى أن هناك عدد كبير من أبناء الجالية المصرية في المملكة، سواء من الخبراء أو الدارسين والأطباء وأساتذة الجامعات والعلماء ويحظون باحترام في المملكة المتحدة وكافة أقاليمها، وبشكل خاص في العاصمة لندن، واسكتلندا وأيرلندا الشمالية.

وفي السياق ذاته أشارت وزيرة الهجرة إلى أن هناك تعاون مستمر بين مصر والمملكة المتحدة، كما شهدت السنوات الماضية زيادة في حجم التبادل التجاري، وهو ما يعزز تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتوفير فرص التنمية بالمحافظات المصرية المصدرة للهجرة غير الشرعية.

وأعربت وزيرة الهجرة السفيرة سها جندي عن خالص أمنياتها بتمام الصحة والعافية لجلالة الملك تشارلز الثالث، والذي يحتفل بعيد ميلاده الـ 74 بعد توليه عرش بريطانيا في مايو الماضي.

شهدت الاحتفالية تقديم عدد من الفعاليات البريطانية التاريخية، والتي يتم تقديمها في هذه المناسبة، إذ يتم الاحتفال بعيد ميلاد الملك في شهر يونيو من كل عام، ضمن التقاليد البريطانية.