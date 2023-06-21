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الأربعاء 21 يونيو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ثقافة

"التنمية الثقافية" يفتح باب التقدم للدفعة 15 من برنامج "بيت جميل"

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أعلن قطاع صندوق التنمية الثقافية، برئاسة الدكتور هاني أبو الحسن، بالتعاون مع مؤسسة مدرسة الأمير للفنون التقليدية بإنجلترا، فتح باب التقدم لبرنامج "بيت جميل للحرف التقليدية"، بمركز الحرف التقليدية بالفسطاط ، وذلك للعام الدراسي الخامس عشر للدبلومة الخاصة بتعلم الحرف والفنون التقليدية.

يأتي ذلك في إطار تأهيل الكوادر البشرية للحفاظ على عناصر التراث الثقافي المصري.
ويمكن للمتقدم الحصول على استمارة المشاركة من مركز الحرف التقليدية بالفسطاط، واستكمال متطلبات التسجيل وتقديم الملف حتى 24 أغسطس 2023، بمركز الفسطاط للحرف التقليدية، من العاشرة صباحًا حتى الثالثة عصرا، ماعدا يومى الجمعة، والسبت، وسيتم عقد اختبارات القبول 31 أغسطس المقبل، حيث يقدم خلالها المتقدم نماذج من أعماله الفنية الإصلية.
وتهدف الدبلومة إعداد وتأهيل مجموعة ممن لديهم خبرات متميزة في مجالات الحرف التقليدية، عن طريق الدراسة والتدريب العملي علي مدي عامين كاملين بواقع 3 أيام في الأسبوع من العاشرة صباحا وحتي الرابعة مساء" في مجالات النجارة" قشرة الخشب"، الزجاج المعشق، النحاس، الخزف.

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