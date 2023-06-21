رسميًا.. الرجاء المغربي يضم لاعب صن داونز

أعلن نادي الرجاء المغربي، اليوم الأربعاء، تعاقده مع هاشم دومينجو لاعب خط وسط فريق صن داونز الجنوب أفريقي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

حسم الرجاء أول صفقاته الصيفية، بالتعاقد مع الجنوب أفريقي هاشم دومينجو، بعدما انتهى عقده مع صن داونز.

خضع دومينجو للكشف الطبي بنادي الرجاء قبل توقيع عقود انضمامه للفريق، وذلك في صفقة انتقال حر.

نشر نادي الرجاء، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» بيانًا، أعلن من خلاله تعاقده مع هاشم دومينجو، بعقد احترافي يمتد إلى سنتين، ليوقع بذلك الفريق على أول صفقاته في عهد رئيسه السابق الحالي محمد بودريقة.

يلعب صاحب الـ27 عامًا في مركز لاعب الوسط المهاجم، لكنه لم يشارك كثيرًا مع صن داونز خلال هذا الموسم.

شارك هاشم دومينجو في 17 مباراة فقط مع صن داونز في جميع المسابقات، وكان معظمها كبديل، ليسجل 4 أهداف ويصنع هدفين فقط مع صن داونز هذا الموسم.