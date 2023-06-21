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الأربعاء 21 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

بالفيديو.. هل شراء اللحم وتوزيعه فى العيد أضحية؟.. أمين الفتوى يجيب

الدكتور علي فخر،
الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية
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أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال هل يمكن شراء لحوم من عند الجزار وتوزيعها على الفقراء والمساكين، على أساس إنها أضحية؟

قال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الأربعاء: "يعنى لو روحت للجزار ولقيته معلق الذبيحة، ولقيت عنده ربع ذبيحة، واشتريتها ووزعت على الفقراء والمساكين، هل يعتبر ده أضحية، لا فهذا شراء للحم وليس أضحية".
وتابع: "يمكن أن تكون أضحية فى حالة واحدة، لو روحت للجزار والبقرة عنده وقولت له أنا عاوز اشارك فى ده قبل ما يذبح، ويكون نية كل الناس الموجودة إن ده أضحية ففى هذه الحالة تعتبر أضحية عند بعض الفقهاء".



 

الدكتور على فخر دار الإفتاء المصرية