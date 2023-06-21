انفجار عنيف يهز باريس .. واندلاع حرائق في عدد من المباني

أفادت الشرطة الفرنسية، بوقوع انفجار عنيف هز أحد الشوارع في وسط باريس، اليوم الأربعاء، نتيجة تسرب للغاز، حيث اشتعلت النيران في عدد من المباني وتم تحذير الناس لتجنب المنطقة.

وقع الانفجار في ساحة ألفونس لافيران في شارع سان جاك في الدائرة الخامسة المركزية للعاصمة الفرنسية.

وأظهر مقطع فيديو نشر على وسائل التواصل الاجتماعي حريقا ودخانا يتصاعد من مبنى مدمر في الشارع.

وقال رئيس بلدية الدائرة 5 في باريس، إن النيران اشتعلت في عدة مبان وأغلقت الشوارع المحيطة بموقع الانفجار.



من جانبها، أكدت وكالة الصحافة الفرنسية “فرانس برس”، انهيار مبنى بشكل جزئي في باريس.

ولم يتضح ما إذا كان هناك أي ضحايا للانفجار.