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الأربعاء 21 يونيو 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الزمالك يجدول مستحقات لاعبي اليد المتأخرة

يد الزمالك
يد الزمالك
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قررت إدارة الزمالك، جدولة مستحقات لاعبي كرة اليد بالنادي الأبيض المتأخرة، وذلك بعد انتعاش خزينة النادي مؤخرا وحل أزمة الحجز على أرصدة النادي. 

وتأتي جدول مستحقات اللاعبين لامتصاص غضبهم بعد تأخر مستحقاتهم لفترة طويلة وهو ما جعل بعض اللاعبين يفكرون في الرحيل. 

وتوج الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك مؤخرا بلقب كأس الكؤوس الافريقية بعد الفوز على الأهلي بنتيجة 26-25 في المباراة النهائية للبطولة التي أقيمت علي صالة النادي الاهلي.

يذكر أن فريق كرة اليد رجال بالزمالك من الفرق المميزة التى تحصد الألقاب المحلية والأفريقية والعربية بشكل دائم، وهو ما يجعل جماهير الزمالك تتابع مبارياتهم وتساندهم بشكل كبير.

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