مبعوثة أمريكية تأسف لسقوط عدد كبير من الضحايا جراء الفيضانات في أفغانستان

أعربت المبعوثة الأمريكية الخاصة لحقوق الإنسان وشئون المرأة والفتيات في أفغانستان رينا أميري عن أسفها لسقوط عدد كبير من الضحايا جراء الفيضانات العارمة التي تشهدها البلاد.

وطالبت أميري - حسبما نقلت قناة "طلوع" الأفغانية في نسختها الإنجليزية اليوم الأحد - الحكومة الحالية بالاستفادة من قدرات جميع أفراد المجتمع لمواجهة الأضرار الناجمة عن تغير المناخ.

من جانبه، قال المقرر الخاص لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة المعني بأفغانستان ريتشارد بينيت إن الفيضانات الأخيرة التي شهدتها البلاد هي تذكير بأزمة تغير المناخ ومؤشر على ضعف أفغانستان في مواجهة هذه الظاهرة.

وأعرب بينيت عن تعازيه لعائلات الضحايا، كما أكد على الحاجة الملحة إلى تقديم مساعدات فورية للمتضريين من الفيضانات.

على صعيد متصل، أعربت باكستان اليوم /الأحد/ عن تعازيها لأفغانستان في ضحايا الفيضانات التي تجتاح حاليا العديد من المقاطعات.

ونقلت وكالة أنباء (باجفوك) الأفغانية عن بيان صادر عن وزارة الخارجية القول: "تعرب حكومة وشعب باكستان عن تعازيهما القلبية في الخسائر المأساوية في الأرواح والأضرار واسعة النطاق التي لحقت بالممتلكات بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات المفاجئة في عدة أقاليم في أفغانستان".

وتقول الأمم المتحدة إن أكثر من 300 شخص لقوا حتفهم في الفيضانات الناجمة عن الأمطار، مما دفع الحكومة الأفغانية المؤقتة إلى إعلان حالة الطوارئ في المناطق المتضررة.

وبعد أن أحدثت الفيضانات الشديدة دمارًا في مقاطعات متعددة بما في ذلك مقاطعة بغلان الشمالية، تم إرسال العديد من فرق الإنقاذ إلى المقاطعات المتضررة.