رئيس البورصة: قيدنا 7 شركات ونسعى لجذب المزيد للقيد خلال العام الجاري

قال رامي الدكاني رئيس البورصة المصرية، إنه تم قيد 7 شركات بالقطاع الخاص من أصل 8 شركات في الفترة من نوفمبر 2022 وحتي يونيو 2023 براس مال مصدر بقيمة إجمالية 1.2 مليار جنيه. مؤكدا تركيز إدارة البورصة لجذب مزيد من الشركات للقيد بالسوق خلال النصف الثاني من العام الجاري.

وأضاف الدكاني خلال المؤتمر الصحفي لاستعراض الأنشطة والمستجدات الأداء البورصة خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، أن البورصة تركز علي طرح شركات القطاع الخاص لأنها قادرة علي تنشيط سوق الأوراق المالية، لكونها جاذبة الشريحة عريضة من المستثمرين خاصة الشركات بالقطاع الصناعي، والشركات التي لديها حصيلة دولارية نتيجة تصدير منتجاتها إلي الخارج، بالإضافة إلقطاعات النشطة كتكنولوجيا المعلومات والطاقة الجديدة والمتجددة.

وأوضح إنه تم قيد 4 شركات بالسوق الرئيسي وهي ماكو كابيتال وبورسعيد لتداول الحاويات، ودمياط لتداول الحاويات وشركة طاقة عربية، كما تم قيد 4 شركات بسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة وهي لوتس للتنمية والاستثمار الزراعي، والمستودعات المصرية، ودبجيتايز للاستثمار والتقنية، وفبتش برايم للأندية الصحية.

وأفاد بأن البورصة قامت بتطوير البنية الأساسية لسوق المشتقات المالية وتم تأسيس شركة للمقاصة المالية تمهيدًا للبدء التداول في سوف العقود الآجلة للموشري الثلاثيني والسبعيني خلال الربع الثالث من العام الجاري.

وتابع الدكاني نسعي لتوفير البيئة التكنولوجية بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية، ونقوم بالعمل دورات تدريبية لشركات الوساطة لتعريف الشركات متطلبات التكنولوجية الخاصة بسوق المشتقات المالية.

وأشار رئيس البورصة إلى أنه تم الانتهاء من مشروع تحويل تسوية سندات الخزانة إلي الشركة المصرية للإيداع والقيد المركزى ،حيث قامت البورصة المصرية في مايو الماضي .