تموين شمال سيناء يرفع درجة الاستعداد لاستقبال عيد الأضحى المبارك

استعدت مديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة شمال سيناء لقدوم عيد الأضحي المبارك من خلال حملات متابعة الأسواق والاستعداد لاستقبال عيد الأضحى المبارك.

وقالت المديرية فى بيان لها، إن أماني رسلان مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة شمال سيناء، قامت بجولة تفقدية بمرافقة الأجهزة الرقابية وذلك لمتابعة الأسواق والاطمئنان على توفر الأرصدة من السلع التموينية بشركة الجملة وأرصدة السلع الأخرى ومتابعة ورود كميات من اللحوم والأضاحي بالشوادر والمنافذ بأنواعها والتأكد من توفر احتياطي من السلع الغذائية، يكفي من 3 إلى 7 أشهر مع توافر كميات من اللحوم الطازجة والمجمدة بأنواعها بكميات كافية وأسعار منافسة.

وقد سبق أن شنت مديرية التموين حملة تموينية مشتركة من الرقابة التموينية وقسم مباحث التموين للمرور على المخابز والأسواق ومحال السوبر ماركت ومحلات بيع السجائر للتأكد من الالتزام بالأسعار المعلنة على السلعة.

أسفرت الحملة عن تحرير عدد ٦ محضر عدم إعلان عن أسعار سلعة السجائر وعدم الاحتفاظ بالفواتير لمحلات وأكشاك بيع السجائر، بالإضافة إلى تحرير عدد ٣ محضر عدم الاحتفاظ بالشهادة الصحية، وتحرير عدد ٣ محضر إثبات حالة للمخابز البلدية مواصفات غير قانونية وتصرف وتم تسليم المحاضر للعرض على النيابات المختصة.