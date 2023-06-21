«قومية الجيزة» تواصل تقديم العرض المسرحي «اللي بنى مصر»

تواصل فرقة قومية الجيزة المسرحية، تقديم ليالي العرض المسرحي "اللي بنى مصر"، ضمن فعاليات النشاط المسرحي للهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، والذي يستمر حتى 25 يونيو الحالي.

تدور أحداث المسرحية حول اختفاء تمثال طلعت حرب رائد الاقتصاد المصري وصاحب فكرة إنشاء بنك مصر وستوديو مصر، والذي عندما ينزل إلى أرض الواقع ويرى ما تمر به مصر اقتصاديا واجتماعيا وفكريا وفنيا تصيبه الدهشة والاستياء، مؤكدا بأن مصر مازالت في احتياج للمخلصين من أجل النهوض بها، ومن ثم يحث كل المصريين بالوقوف على قلب رجل واحد من أجل الوطن، وبعد أن ينجح في تكاتف كل المصريين معا يدا واحدة يقرر العودة إلى مكانه في ميدان طلعت حرب ليقف شامخا مرفوع الرأس من جديد.

العرض تأليف د. محسن مصيلحي، ديكور أحمد شربي، ألحان وتوزيع وائل عوض وغناء مكين إسماعيل وسالي النمس، رؤية وإخراج محمد الطوبجي، بطولة: محمد حسن، محمد النمس، إنجي صفوت، آسر علي، وفاء عبد الله، أحمد لطفي، هاني غباشي، محمد طلبة، محمد مجدي.

ويلقى العرض منذ انطلاقه في 16 يونيو الحالي إقبالا وتفاعلا وإشادة كبيرة وشهده عدد كبير من الشخصيات العامة منهم اللواء طارق المهدي محافظ الوادي الجديد والإسكندرية الأسبق، والدكتور أشرف العربي رئيس المعهد القومي للتخطيط، والمهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات السابق، وأسامة هيكل وزير الإعلام السابق، والسيناريست والإعلامي محمد الغيطي.

العرض يقدم بإشراف فرع ثقافة الجيزة برئاسة د. نهى نبيل، ضمن عروض المسرح بإقليم القاهرة الكبرى الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، ومن إنتاج الإدارة العامة للمسرح التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية.

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