بالفيديو.. التنمية المحلية تكشف تفاصيل استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك

قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث باسم الوزارة، إن اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية وجه برفع درجة الاستعدادات لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وكذلك الأمر بالنسبة لهيئتي النقل العام بالقاهرة والإسكندرية وتواجد جميع سيارات النقل العام لمواجهة أي طوارئ أو أزمات مع متابعة مواقف السيارات لعدم استغلال المواطنين ومتابعة حركة سير المركبات.

وأضاف "قاسم" في مداخلة هاتفية لبرنامج "الأخبار" على فضائية "دي إم سي" اليوم الأربعاء، أن وزير التنمية المحلية وجه بتشكيل مجموعات عمل لمتابعة مرافق المياه والصرف الصحي ورفع درجة الاستعدادات بالمستشفيات والوحدات الصحية للتأكد من توافر كافة الأدوية والمستلزمات في المنشآت الطبية وكذلك الأمر التأكد من جاهزية الساحات والميادين لصلاة عيد الأضحى المبارك وتهيئة الطرق المؤدية إليها والحفاظ على رفع كفاءة الإنارة .

وتابع، أن الوزارة تسعى لتوفير اللحوم واستمرار عمل مبادرة سند الخير مع التأكيد على بيع السلع بأسعار تنافسية وأقل من المعروض في الأسواق بنسبة من 20 إلى 25 % والتأكيد على المحافظين بمتابعة توفير السلع الأساسية للمواطنين خلال عيد الأضحى المبارك بالأسعار والكميات المناسبة.