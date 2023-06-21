حبس المتهمة بسرقة مشغولات ذهبية ومبالغ مالية من داخل شقة بالساحل

أمرت جهات التحقيق بالساحل، اليوم الأربعاء، بحبس سيدة 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة سرقة أموال ومشغولات ذهبية من داخل شقة بدائرة قسم شرطة الساحل، كما طالبت بتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة.

وتعود الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط إحدى السيدات، لها معلومات جنائية، بدائرة قسم شرطة الساحل لقيامها بسرقة (مشغولات ذهبية ومبلغ مالى) من داخل إحدى الشقق ، وتم بإرشادها ضبط (مشغولات ذهبية - مبلغ مالى).

وأقرت بأن تلك المضبوطات من مُتحصلات واقعة السرقة والمبلغ المالى من متحصلات بيع جزء من المشغولات الذهبية لدى عميليهـا "سيئى النيــة" (مالك محل مصوغات ذهبية ومالك ورشة ذهب)

تم ضبطهما وبحوزتهما باقى (المشغولات الذهبية) المستولى عليها، وبإستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات وإتهمهما بالسرقة.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية القانونية حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.