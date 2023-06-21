الأولمبياد الخاص يرفع رصيده إلى 14 ميدالية في الألعاب العالمية ببرلين

نجحت البعثة المصرية للأولمبياد الخاص في رفع رصيد ميدالياتها في دورة الألعاب العالمية الصيفية للاولمبياد الخاص والمقامة حاليا بمدينة برلين الالمانية إلى ١٤ ميدالية متنوعة بعد اضافة ٦ ميداليات جديدة الي رصيدها .

فقد استطاع منتخب مصر لالعاب القوي بقيادة المدير الفني طارق النجار والمدربة ايمان جابر باقتناص ميداليتان واحدة ذهبية للاعب محمود البهواشي في سباق ٢٠٠ م حره و برونزية للاعبة ايه نصر في سباق ٢٠٠ م حره ، بينما حقق منتخب السباحة ميدالية ذهبية للاعب ادهم البيلي في سباق ٥٠ م صدر بقيادة مصطفي ماجد المدير الفني وايه مجدي مدربة الفريق ، واستطاعت اللاعبة محاسن حسن في رفع الاثقال بتحقيق ٣ ميداليات لوحدها ذهبيتين وفضية ، وحقق فريق الفروسية مركزين سادس للاعبة دينا عاصم واللاعب مؤمن الغلبوني بقيادة الدكتور محمد الزيدي المدير الفني وحبيبة رزق مدربة الفريق .

وعلي صعيد الفرق فار منتخب الهوكي علي المنتخب الالماني بنتيجة ٢ / ١ وتلقي هزيمة من منتخب اسبانيا بنتيجة ٤ / ٢ .

وناشد الدكتور باسم تهامي رئيس البعثة المصرية جميع الجماهير المصرية في مصر والجالية المصرية في برلين بالوقوف خلف منتخبات مصر وتشجيعهم ومساندتهم بكل اشكال الدعم الممكنة لبث الروح الحماسية لدي اللاعبين لتحقيق المزيد من الانجازات ورفع شأن مصر بين الدول المشاركة ، مشيرا الي الدعم الحكومي الكبير التي حظيت به البعثة ولا زالت من كل مؤسسات الدولة متمثلة في رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التضامن الاجتماعي ووزارة الشباب والرياضة وسفارة مصر ببرلين والشركات والمؤسسات الراعية للبعثة المصرية.

وتخوض اليوم منتخبات البعثة المصرية مسابقات النهائيات ، فيلعب منتخب الهوكي مبارايتين امام منتخب بلجيكا ومنتخب اسبانيا ،بينما يلعب منتخب كرة القدم ضد منتخب أروبا في الثالثة مساءا بتوقيت برلين ، ويخوض منتخب كرة السلة بنات مباراة في دور المجموعات النهائية امام منتخب كوت ديفوار .

وتبدء اليوم مسابقات النهائيات للاعبات البولينج ، ويخوض منتخب الريشة الطائرة ثلاث مباريات اليوم امام لبنان والعراق والصين في مسابقات نهائيات زوجي البنين ، ويلعب منتخب الدراجات نهائي ٥ كيلو متر طريق للاعبة ايمان سيد زين واللاعب حسام شعبان ، ونهائي ٢ كيلو محاولة زمنية للاعب مارين بولس واللاعبة سما السيسي ، بينما يلعب منتخب التنس نهائي فردي سيدات للاعبة مريم بدر ضد اسبانيا الساعه ونهائي فردي رجال للاعب سيد حمدي ضد المانيا ونهائي زوجي بنات مريم بدر وسلمي عبد العال ضد بريطانيا .

ويخوض منتخب العاب القوي ربع نهائي ٤٠٠ م مريم محمد عيد ونصف نهائي الوثب الطويل محمود البهواشي ومحمد علي ، بينما يخوض فريق السباحة

نهائيات سباق ٢٥ م حرة للاعبة سلمي شبانه ونصف نهائي سباق ٢٠٠ م حره للاعب شهاب الدين عادل .