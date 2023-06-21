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الأربعاء 21 يونيو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

حبس عاطل و3 سيدات لسرقتهم الركاب بالمواصلات في مدينة نصر

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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أمرت نيابة مدينة نصر بحبس عاطل و3 سيدات كونوا تشكيلًا عصابيًا لنشل ركاب المواصلات العامة بمدينة نصر 4 أيام علي ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة. 

القت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض (أحد الأشخاص و3 سيدات لهم معلومات جنائية) حال استقلالهم سيارة ملك وقيادة أحدهم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول، وضبط بحوزتهم (6 هواتف محمولة – مبلغ مالى) مجهولين المصدر.

 واعترفوا بتكوينهم تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه فى سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "النشل" حال استقلالهم سيارات الأجرة والنقل الجماعى، وأقروا بأن المضبوطات حوزتهم من مُتحصلات وقائع سرقـة . 

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية القانونية حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات .

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