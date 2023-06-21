محافظ المنوفية يفتتح منفذ بيع منتجات القوات المسلحة بأسعار مخفضة بأشمون

افتتح اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية واللواء حسام الدين مصطفى رئيس قطاع الأمن الغذائي اليوم الأربعاء، منفذ بيع منتجات القوات المسلحة التابع لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية بشارع الجامعة بمدينة أشمون ، يأتي هذا تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بإقامة العديد من المنافذ والشوادر لعرض كافة المنتجات الغذائية والأساسية واللحوم وإتاحتها أمام المواطنين تزامناً مع حلول عيد الأضحى المبارك ، رافقهم خالد النمر رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون .



ووسط فرحة المواطنين ، أزاح محافظ المنوفية الستار عن اللوحة التذكارية للمشروع المكون من دورين ، وتفقد أجنحة وأقسام المنفذ والذي يضم العديد من المنتجات ومنها ( الأرز ، مكرونة ، زيت ، عدس ، فول ، سمن ، فراخ مجمدة ، لحوم ، دقيق ، ألبان ، خضروات ، منظفات ، معلبات ) ، وأشاد محافظ المنوفية بجودة المنتجات وأسعارها المخفضة مقارنة عن مثيلاتها بالأسواق ، مؤكداً أن تلك المنفذ سيساهم في توفير العديد من السلع الأساسية والغذائية وغيرها من المنتجات الضرورية الهامة بهدف تخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتوفير كافة السلع ، مشيراً أنه سيتم التنسيق مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية لفتح منفذ آخر جديد تابع للجهاز بمدينة شبين الكوم لتلبية إحتياجات المواطنين .



فيما وجه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة بضرورة التأكد من جاهزية جميع شوادر اللحوم ومنافذ السلع الغذائية المتواجدة بأرجاء المحافظة واستعدادها الكامل قبيل حلول عيد الأضحي المبارك وذلك بالشراكة مع القطاع الخاص ومديرية التموين لتوفير كافة السلع الأساسية أمام المواطنين وتلبية احتياجاتهم ، مشدداً بإستمرار الرقابة الميدانية الصارمة على الأسواق والمحال والسلاسل التجارية للتأكد من ضبط الأسعار والإعلان عنها وتوافر السلع بأسعار مناسبة للمواطنين .